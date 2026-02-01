Millonarios está empezando a encontrar el camino en Liga BetPlay I-2026; 2-1 sobre Llaneros

Bajo la batuta de Fabián Bustos, Millonarios está empezando a encontrar el camino: tres partidos y siete puntos sumados de nueve posibles. Este sábado, el 'embajador' recibió a Llaneros en cumplimiento de la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026, dejando como saldo a favor un triunfo 2-1. Sin embargo, no todo fue positivo para los azules de la capital de la República ya que perdieron por lesión a dos referentes en ataque: Falcao García y Rodrigo Contreras.

El Nemesio Camacho El Campín vibró con un nuevo juego de los 'embajadores' frente a un elenco de la 'media Colombia' que había dejado buenas presentaciones en condición de visitante. El 'primer aviso' del juego lo dio Millonarios y terminó en gol. Centro al corazón del área, y allí Contreras anticipó a todos, metiendo un fuerte frentazo imposible para el arquero de Llaneros, Miguel Ortega.

Tras la anotación de los locales, el partido vivió momentos tensos, hubo conato de bronca y repartición de tarjetas amarillas por parte del árbitro central para mantener el orden en el terreno de juego. Ni el técnico del azul se salvó de las medidas disciplinarias, vio la cartulina amarilla por alegar las decisiones de Alejandro Moncada.

La jugada en la que Leonardo Castro recibió un golpe en el rostro en Millonarios vs. Llaneros por Liga I-2026. Colprensa

El correr de los minutos mostró a un Millonarios con mayor iniciativa y control del juego, neutralizó el mediocampo de Llaneros y generó claras oportunidades para aumentar la contienda. Pero luego vinieron las malas noticias por las lesiones de Contreras, al minuto 35, y diez más tarde de Falcao, quien abandonó en camilla el campo. Ambos salieron con molestias en el posterior; el argentino en la pierna izquierda, y el 'Tigre' en la derecha.



Millonarios se fue ganando al descanso por 1-0 ante un Llaneros que le costó sostener la posesión del balón y culminó condicionado por las amonestaciones.

Para la segunda parte, ya sin Falcao y Contreras, Millonarios le apostó todo en el frente de ataque a dos hombres: Leonardo Castro y jorge Cabezas Hurtado. Precisamente, 'Leo' pudo anotar un golazo, al 59', que le dio más tranquilidad a los locales en la cancha y a los hinchas en las tribunas.

Tras esta nueva anotación de los azules, Llaneros adelantó líneas e intentó inquietar el arco custodiado por Diego Novoa, pero sin mayor peligro.

Millonarios tuvo la oportunidad para 'liquidar' la contienda; no obstante, Cabezas Hurtado se perdió una oportunidad inmejorable. Al final, los de Villavicencio lograron el descuento por intermedio de Luis Fernando Miranda.



Ficha técnica:

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Andrés Llinás, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García.

DT: Fabián Bustos.

Llaneros: Miguel Ortega; Jimmy Medranda, Alejandro Moralez, Francisco Meza, Juan David Pertuz; Brian Benitez, Marlon Sierra, Juan José Ramírez, Daniel Mantilla, Jhon Vásquez y Carlos Barreiro.

DT: José Luis García.

Goles: Rodrigo Contreras (4') y Leonardo Castro (59') para Millonarios; Luis Fernando Miranda (84') para Llaneros.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Árbitro: Alejandro Moncada.