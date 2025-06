Figura de Monterrey explotó por fichaje de Santiago Mele, "nadie habló conmigo"

Santiago Mele llegó como fichaje estelar al Monterrey para el Mundial de Clubes y para el Apertura MX. El exarquero del Junior de Barranquilla aún no ha debutado con los 'rayados', pero su arribo causó molestar en un compañero, que de paso, criticó a la directiva 'regia' por su contratación. "Nadie habló conmigo", dijo.

Esas fueron las palabras del golero argentino, Esteban Andrada, y quien ha ocupado la portería de la escuadra del estado de Nuevo León en el certamen de la FIFA que se juega en Estados Unidos. Pese a que está teniendo un buen presente en el Mundial de Clubes, sus malas actuaciones en meses anteriores le habrían pasado factura, y por ello, el Monterrey fichó a Mele.

El exBoca Juniors no ocultó su enfado contra la directiva de los 'rayados' por la nula comunicación que han tenido con él acerca de su futuro en el club; dio a entender que todo lo hicieron a sus espaldas, no le contaron que le llegaría competencia para el arco. Sus declaraciones no pasaron desapercibas.

Santiago Mele en su paso por el Junior de Barranquilla. X @JuniorClubSA

"Nadie habló conmigo. Me hubiera gustado que, si no cuentan conmigo, me lo digan de frente y me busco otro club, pero nadie me dijo nada, y de repente llegó Santi Mele", precisó Andrada en conversación con 'Radio La Red'.

Cuando le consultaron sobre su futuro en los 'rayados', el golero agregó: "No sé todavía. Hay que esperar después del Mundial (de Clubes)a ver qué pasa. Lo que sí es que trajeron un arqueo extranjero y nos quitan un cupo. Así que lo que yo pienso es que la salida mía va a ser ahora en junio".

Esteban Andrada, arquero del Monterrey. AFP

El presente del Monterrey en el Mundial de Clubes

Los 'rayados', que tienen en sus filas los jugadores colombianos Nelson Deossa y Stefan Medina, quieren meterse en los octavos de final del Mundial de Clubes con un triunfo este miércoles 25 de junio contra el Urawa Red Diamonds; y un resultado favorable en el choque entre Inter de Milán y River Plate.

Para ser la única escuadra mexicana en octavos, Sergio Ramos y compañía están obligados a ganar a su rival japonés en Los Ángeles. A partir de ahí, las combinaciones de resultados se disparan dependiendo del marcador del compromiso entre italianos y argentinos en Seattle.

Ambos duelos se jugarán de manera simultánea, a partir de las 8:00 de la noche, en horario de Colombia, y bajarán la persiana del Grupo E del torneo intercontinental

👀 Las palabras de Esteban Andrada con @radiolared tras la llegada de Santi Mele a Rayados de Monterrey. pic.twitter.com/cMgnNYf6Yj — Toque Sports (@ToqueSports) June 24, 2025