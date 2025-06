Urawa vs. Monterrey, EN VIVO; hora y dónde ver en TV el partido del Mundial de Clubes

Los Rayados de Monterrey, comandados por el defensa español Sergio Ramos, enfrentarán este miércoles al Urawa Red Diamonds japonés, confiados en ganar y clasificarse a los octavos de final delMundial de clubes.

Con un gol de Ramos, los Rayados, dirigidos por el entrenador español Domenec Torren, empataron 1-1 en su debut con el Inter de Milan, finalista de la Liga de campeones de Europa, y después igualaron sin goles con el River Plate argentino.

Esos resultados mantienen al conjunto mexicano tercero del grupo E, con dos puntos y posibilidades de acceder a la fase de los 16 mejores.

Urawa vs. Monterrey, por la tercera fecha del Mundial de Clubes AFP

El encuentro correspondiente a la tercera fecha del grupo E, entre Urawa Red Diamonds y Monterrey, está programado para este miércoles 25 de junio a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión a través de 'DGO', 'DSPORTS', 'DAZN' y 'Amazon Prime'.

El cuadro mexicano apostará a mantener el orden atrás para, después de eso, buscar goles con un ataque que tendrá sus pilares en el argentino Germán Berterame, el español Sergio Canales, el colombiano Nelson Deossa y el argentino Lucas Ocampos.

"El Urawa será un rival complicado, pero si no ganamos, no merecemos clasificarnos a octavos", aseguró Torrent, quien buscará que sus jugadores mantengan la buena defensa que no mostraron en el torneo Clausura del fútbol mexicano y sean contundentes en el área rival.

Aunque ha perdido sus dos partidos y está eliminado, el Urawa dejó una buena impresión en su anterior salida en la que obligó al Inter a venir de atrás para ganar 2-1 con un gol en el minuto 92 del argentino Valentín Carboni.

Es un equipo ordenado, veloz, que llega al partido con el ánimo por encima, luego de tener ventaja sobre el Inter hasta el minuto 78.

Liderado por Ryoma Watanabe y Takuro Kaneko, el cuadro del entrenador polaco Maciej Skorza buscará el triunfo sobre los mexicanos para cerrar el torneo de la mejor manera.

"Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Ahora estamos fuera, pero lucharemos por conseguir la primera victoria en el último día", aseguró Skorza.

En el otro partido del grupo, el Inter y River jugarán a matar o morir en busca de tres puntos para terminar en primer lugar.

- Alineaciones probables:

Urawa Red Diamonds: Shusaku Nishikawa; Yoichi Naganuma, Marius Hoibraten, Danilo Boza, Hirokazu Ishihara; Kaito Yasui, Samuel Gustafsson, Ryoma Watanabe, Matheus Sávio; Takuro Kaneko, Yusuke Matsuo.

Entrenador: Maciej Skorza.

Monterrey: Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Erick Aguirre; Sergio Canales, Fidel Ambriz, Nelson Deossa; Jesús Corona, Lucas Ocampos, Germán Berterame.

Entrenador: Domenec Torrent.