Figura de selección candidata al título, se quedaría sin Mundial a causa de grave lesión

El extremo del Everton, Jack Grealish, se perderá el resto de la temporada por una fractura en el pie que pone en seria duda sus esperanzas de clasificar al Mundial.

Es probable que Grealish, cedido por el Manchester City, se someta a una cirugía tras sufrir la fractura por estrés en la victoria del Everton por 1-0 contra el Aston Villa el 18 de enero.

"Creemos que probablemente necesitará cirugía, pero aún no está totalmente confirmado, pero probablemente lo descartará para el resto de la temporada", declaró el viernes el entrenador del Everton, David Moyes, a la prensa.

"Es realmente decepcionante para el jugador, para el club y para todos nosotros.



"Es una pieza clave, una gran personalidad, una gran experiencia para nosotros. Lo extrañaremos". Ha hecho muchas cosas muy buenas por nosotros.

La última participación de Grealish con la selección inglesa fue contra Finlandia en octubre de 2024, pero su impresionante rendimiento en el Everton lo catapultó de nuevo a la contienda mundialista.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, habló con él tras la victoria del Everton ante el Manchester United en noviembre.

Pero ahora es poco probable que esté recuperado a tiempo para el torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

Grealish había brillado en el Everton, con dos goles y seis asistencias en 20 partidos de la Premier League.

El jugador de 30 años parecía estar volviendo a su mejor forma tras una etapa decepcionante en el City, durante la cual perdió el favor del entrenador Pep Guardiola.

Al preguntársele si la lesión de Grealish afectaría sus posibilidades de fichar definitivamente por el Everton, Moyes respondió que era "demasiado pronto" para hablar de planes a largo plazo para la ex estrella del Aston Villa.

De esta manera, el inglés deberá esperar para ver si llega en óptimas condiciones para el certamen mundialista, de este año.