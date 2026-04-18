Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura del Bayern Múnich se lesionó y peligra el Mundial 2026; además, baja sensible para Champions

Figura del Bayern Múnich se lesionó y peligra el Mundial 2026; además, baja sensible para Champions

Este sábado llegaron malas noticias desde Alemania con la lesión confirmada de un atacante titular del Bayern Múnich, Serge Gnabry, a quien no le alcanzaría para ir al Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 18 de abr, 2026
Comparta en:
Serge Gnabry Bayern Múnich
Serge Gnabry (centro), figura del Bayern Múnich - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad