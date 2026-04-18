Figura del Bayern Múnich se lesionó y peligra el Mundial 2026; además, baja sensible para Champions

El delantero del Bayern Múnich y de la selección alemana Serge Gnabry podría perderse el Mundial 2026 (11 junio-19 julio) tras sufrir un desgarro muscular en un muslo, anunció el club de la Bundesliga este sábado.

El Bayern publicó un comunicado en el que explica que Gnabry estaría de baja "durante un periodo prolongado" debido a "un desgarro en el músculo aductor del muslo derecho".

El FC Bayern de Múnich no podrá contar con Serge Gnabry durante un periodo prolongado.



El centrocampista sufrió un desgarro en el muslo derecho.



¡Mucha fuerza, Serge! ❤️‍🩹 pic.twitter.com/5UcZ4b8Hu3 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 18, 2026

Los vigentes campeones no precisaron la duración de la ausencia, pero la prensa alemana informó de que Gnabry ya ha disputado su último partido de la temporada con el club y podría perderse el Mundial de este verano.

El jugador, de 30 años, fue titular en ambos partidos de la eliminatoria de cuartos en la que el Bayern derrotó al Real Madrid para alcanzar las semifinales, donde se enfrentará al PSG.



Serge Gnabry celebra gol con el Bayern Múnich - Foto: AFP

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El club bávaro no reveló cuándo ni cómo se produjo la lesión del antiguo jugador del Arsenal.

En 21 partidos de liga esta temporada, el atacante suma ocho goles y siete asistencias.

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Gnabry es un habitual en las convocatorias del seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, y ha disputado 59 partidos con su país, en los que ha marcado 26 goles.

Clasificado también para las semifinales de la Copa de Alemania, el Bayern puede ganar la Bundesliga el domingo si evita la derrota en casa contra el Stuttgart.