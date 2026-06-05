Cuándo se juega Selección Colombia vs. Jordania y dónde ver EN VIVO por TV

Este domingo 7 de junio, la Selección Colombia tendrá una importante prueba, antes de su debut en el Mundial 2026; enfrentando a Jordania por un encuentro preparatorio, en los Estados Unidos.

Cabe destacar que el combinado ‘cafetero’ viajó a San Diego el pasado jueves; mismo día en el que aterrizó y se instaló pensando en lo que será este importante encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver Colombia vs. Jordania?

La Selección Colombia volverá a la acción este domingo, después de haber vencido por 3-1 a Costa Rica, el pasado lunes. Ahora, frente a Jordania, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán su última prueba antes del inicio de la Copa del Mundo.



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Este compromiso frente a los asiáticos se jugará el domingo 7 de junio, a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país).

No obstante, en la señal principal de Caracol Televisión y el Tik Tok de Gol Caracol y Caracol TV; desde las cinco de la tarde se pasará la previa del encuentro, con hinchas, análisis y más.

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¿Cómo se analiza a Jordania, previo al duelo?

Este viernes, Néstor Lorenzo atendió a los medios en una conferencia de prensa, donde se refirió a lo que será este encuentro, destacando las cualidades tácticas y futbolísticas de los asiáticos.

“Jordania es un equipo tácticamente parecido a Uzbekistán, en cuanto a que juegan en línea de cinco, de pronto puede jugar un 5-3-2 o un 5-4-1. Uzbekistán a veces representa, además de la línea de tres, en bloque medio o alto juegan 3-4-3. Pero más que nada, es prepararnos nosotros, que más allá del rival que es parecido, son dos equipos mundialistas, porque Jordania clasificó a una zona duro, ha jugado buenos partidos, pero yo quiero ver a Colombia, encontrar los caminos que nos lleven a la victoria; ese es el desafío en particular que tiene este partido”, dijo el entrenador argentino.