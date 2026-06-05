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Cuándo se juega Selección Colombia vs. Jordania y dónde ver EN VIVO por TV

La 'tricolor' ya piensa en lo que será su último encuentro preparatorio, antes del debut en el certamen 'estelar'. Y aquí en Gol Caracol, le contamos todos los detalles del juego.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Formación de la Selección Colombia en partido de preparación contra Costa Rica en El Campín.
Formación de la Selección Colombia en partido de preparación contra Costa Rica en El Campín.
Foto: AFP

Este domingo 7 de junio, la Selección Colombia tendrá una importante prueba, antes de su debut en el Mundial 2026; enfrentando a Jordania por un encuentro preparatorio, en los Estados Unidos.

Cabe destacar que el combinado ‘cafetero’ viajó a San Diego el pasado jueves; mismo día en el que aterrizó y se instaló pensando en lo que será este importante encuentro.

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¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver Colombia vs. Jordania?

La Selección Colombia volverá a la acción este domingo, después de haber vencido por 3-1 a Costa Rica, el pasado lunes. Ahora, frente a Jordania, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán su última prueba antes del inicio de la Copa del Mundo.

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Este compromiso frente a los asiáticos se jugará el domingo 7 de junio, a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país).

No obstante, en la señal principal de Caracol Televisión y el Tik Tok de Gol Caracol y Caracol TV; desde las cinco de la tarde se pasará la previa del encuentro, con hinchas, análisis y más.

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¿Cómo se analiza a Jordania, previo al duelo?

Este viernes, Néstor Lorenzo atendió a los medios en una conferencia de prensa, donde se refirió a lo que será este encuentro, destacando las cualidades tácticas y futbolísticas de los asiáticos.

“Jordania es un equipo tácticamente parecido a Uzbekistán, en cuanto a que juegan en línea de cinco, de pronto puede jugar un 5-3-2 o un 5-4-1. Uzbekistán a veces representa, además de la línea de tres, en bloque medio o alto juegan 3-4-3. Pero más que nada, es prepararnos nosotros, que más allá del rival que es parecido, son dos equipos mundialistas, porque Jordania clasificó a una zona duro, ha jugado buenos partidos, pero yo quiero ver a Colombia, encontrar los caminos que nos lleven a la victoria; ese es el desafío en particular que tiene este partido”, dijo el entrenador argentino.

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