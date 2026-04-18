Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga y qué necesita Bayern Múnich para ser campeón?

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga y qué necesita Bayern Múnich para ser campeón?

Bayern Múnich puede ganar la Bundesliga este domingo 19 de abril y por eso en Gol Caracol le contamos cuáles son las cuentas que hacen Luis Díaz y sus compañeros.

Por: AFP
Actualizado: 18 de abr, 2026
Comparta en:
Bayern Múnich - 2025-26.
Bayern Múnich - 2025-26.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad