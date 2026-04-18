¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga y qué necesita Bayern Múnich para ser campeón?

El Borussia Dortmund cayó derrotado 2-1 en el campo del Hoffenheim, este sábado en la 30ª jornada de la Bundesliga, una segunda victoria consecutiva que le da al Bayern Múnich una primera bola de título el domingo.

Con 64 puntos en su casillero, el Borussia Dortmund terminará la temporada con un máximo de 76 puntos si gana sus últimos cuatro partidos de la Bundesliga, es decir, el total actual del Bayern.

Los jugadores de Vincent Kompany quedarán por tanto matemáticamente fuera del alcance del BVB y serán campeones si suman un punto el domingo (10:30 a.m.) en casa contra el Stuttgart.

Pero con una diferencia general de goles ampliamente favorable (+78 contra +30), los 76 puntos deberían ser más que suficientes para que los muniqueses terminen en la primera posición al final de la temporada.



El sábado, el Dortmund encajó su segunda derrota consecutiva, una semana después de haber perdido en su propio Westfalenstadion contra el Bayer Leverkusen (1-0).

Publicidad

Encajó dos penales transformados por Andrej Kramaric (minutos 42 y 90+8), mientras que Serou Guirassy había empatado para el Dortmund en la recta final (87').

Tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-26



Bayern Múnich — PJ: 29 | DIF: +78 | Pts: 76 Borussia Dortmund — PJ: 30 | DIF: +30 | Pts: 64 Stuttgart — PJ: 29 | DIF: +22 | Pts: 56 Leipzig — PJ: 29 | DIF: +20 | Pts: 56 Hoffenheim — PJ: 30 | DIF: +15 | Pts: 54 Bayer Leverkusen — PJ: 30 | DIF: +19 | Pts: 52 Eintracht Frankfurt — PJ: 29 | DIF: 0 | Pts: 42 Freiburg — PJ: 29 | DIF: -5 | Pts: 40 Augsburg — PJ: 30 | DIF: -16 | Pts: 36 Mainz 05 — PJ: 29 | DIF: -9 | Pts: 33 Union Berlin — PJ: 30 | DIF: -18 | Pts: 32 Köln — PJ: 30 | DIF: -7 | Pts: 31 HSV — PJ: 30 | DIF: -15 | Pts: 31 Bremen — PJ: 30 | DIF: -18 | Pts: 31 Borussia M’gladbach — PJ: 29 | DIF: -14 | Pts: 30 St. Pauli — PJ: 30 | DIF: -25 | Pts: 26 Wolfsburg — PJ: 30 | DIF: -25 | Pts: 24 Heidenheim — PJ: 29 | DIF: -32 | Pts: 19