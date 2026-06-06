Richard Ríos: "El fútbol más auténtico nace en las calles; uno aprende a jugar con personalidad"

Barrios, crews y comunidades enteras convirtieron las canchas de Bogotá y Medellín en el epicentro del fútbol callejero durante las últimas semanas. TOMA el juego, la plataforma global de Nike Fútbol, llegó a su final en la capital del país.

Deportivo Celtic (femenino), de Bogotá, y Bello La 33 (masculino), de Medellín, fueron los equipos campeones de TOMA el juego y quienes viajarán a Ciudad de México para disputar Toma Latam Final, en donde se enfrentarán a los equipos de los demás países donde se realizó esta iniciativa y que también convirtieron las calles en canchas de fútbol.

“El fútbol más auténtico nace en las calles. Ahí es donde uno aprende a jugar con personalidad, con alegría y con hambre. Ver este nivel de talento y pasión en niños demuestra que en Colombia hay muchísimo futuro. TOMA el juego ayuda a que ellos también tengan oportunidades de poder cumplir sus sueños y llegar lejos”, aseguró Richard Ríos.

Más de 200 jóvenes de Bogotá y Medellín participaron en TOMA el juego, un torneo de formato rápido 3 vs. 3, representando los barrios de cada ciudad, estilos y formas distintas de entender el fútbol más allá del juego. Street Football, música, cultura y moda urbana es lo que transmitió y dejó claro que el fútbol nace en la calle.



Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia par el Mundial 2026 Cortesía

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“Se creó esta plataforma global como una respuesta a cómo las nuevas generaciones viven el fútbol hoy en día, con menos espectáculo tradicional y más identidad, comunidad y cultura. TOMA el juego comenzó en ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Seúl, Lima y Miami, llegó a Colombia como un fenómeno que mezcla el talento emergente el arte, la música y la narrativa digital”, expresó Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia.

Toma Latam Finals se llevará a cabo a inicios de junio. Deportivo Celtic y Bello La 33 representarán al país y buscarán quedarse con el galardón de ser los mejores de todo TOMA el juego. Llevarán esa energía a Ciudad de México, ciudad donde la plataforma tuvo un alto impacto cultural y donde se reunirá a participantes de distintos países.