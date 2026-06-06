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Gol Caracol  / Richard Ríos: "El fútbol más auténtico nace en las calles; uno aprende a jugar con personalidad"

Richard Ríos: "El fútbol más auténtico nace en las calles; uno aprende a jugar con personalidad"

En medio de un evento que se llevó a cabo en Bogotá, previo al Mundial 2026, el mediocampista de la Selección Colombia, Richard Ríos, fue el invitado de lujo y habló.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jun, 2026
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Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, fue invitado a TOMA el juego Colombia
Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, fue invitado a TOMA el juego Colombia
Cortesía

Barrios, crews y comunidades enteras convirtieron las canchas de Bogotá y Medellín en el epicentro del fútbol callejero durante las últimas semanas. TOMA el juego, la plataforma global de Nike Fútbol, llegó a su final en la capital del país.

Deportivo Celtic (femenino), de Bogotá, y Bello La 33 (masculino), de Medellín, fueron los equipos campeones de TOMA el juego y quienes viajarán a Ciudad de México para disputar Toma Latam Final, en donde se enfrentarán a los equipos de los demás países donde se realizó esta iniciativa y que también convirtieron las calles en canchas de fútbol.

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“El fútbol más auténtico nace en las calles. Ahí es donde uno aprende a jugar con personalidad, con alegría y con hambre. Ver este nivel de talento y pasión en niños demuestra que en Colombia hay muchísimo futuro. TOMA el juego ayuda a que ellos también tengan oportunidades de poder cumplir sus sueños y llegar lejos”, aseguró Richard Ríos.

Más de 200 jóvenes de Bogotá y Medellín participaron en TOMA el juego, un torneo de formato rápido 3 vs. 3, representando los barrios de cada ciudad, estilos y formas distintas de entender el fútbol más allá del juego. Street Football, música, cultura y moda urbana es lo que transmitió y dejó claro que el fútbol nace en la calle.

Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia par el Mundial 2026
Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia par el Mundial 2026
Cortesía

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“Se creó esta plataforma global como una respuesta a cómo las nuevas generaciones viven el fútbol hoy en día, con menos espectáculo tradicional y más identidad, comunidad y cultura. TOMA el juego comenzó en ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Seúl, Lima y Miami, llegó a Colombia como un fenómeno que mezcla el talento emergente el arte, la música y la narrativa digital”, expresó Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia.

Toma Latam Finals se llevará a cabo a inicios de junio. Deportivo Celtic y Bello La 33 representarán al país y buscarán quedarse con el galardón de ser los mejores de todo TOMA el juego. Llevarán esa energía a Ciudad de México, ciudad donde la plataforma tuvo un alto impacto cultural y donde se reunirá a participantes de distintos países.

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