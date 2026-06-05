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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga de Naciones, tras Colombia femenina 1-0 Uruguay

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga de Naciones, tras Colombia femenina 1-0 Uruguay

La 'tricolor' cumplió en condición de local y, tras la victoria frente a las 'charrúas', no solamente clasificó al Mundial 2027; también quedó a un paso del título en la Liga de Naciones.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Selección Colombia femenina vs Uruguay en la Liga de Naciones
Selección Colombia femenina vs Uruguay en la Liga de Naciones
FCF

Este viernes 5 de mayo, la Selección Colombia femenina recibió a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero, por la penúltima jornada de la Liga de Naciones.

Y, obligadas a ganar; las dirigidas por Ángelo Marsiglia salieron a buscar el triunfo desde el inicio, que posteriormente se terminó dando, debido a una anotación de Gisela Robledo en la primera mitad.

Y es que, la habilidosa atacante del equipo colombiano hizo destacado movimiento en el área contraria, apareciendo con ventaja para anotar. Evidentemente, ya frente al arco no iba a desaprovechar la oportunidad, sellando el primer tanto del compromiso en el Pascual Guerrero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el festejo de Robledo, quien hizo la misma celebración de Cristiano Ronaldo; hecho que no fue pasada por alto en las redes sociales, donde fue tema de conversación.

Con este tanto, las colombianas se quedaron con el triunfo, los tres puntos y la clasificación directa rumbo a la Copa del Mundo femenina 2027, que se realizará en territorio brasileño.

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Las 'cafeteras', que en Brasil jugarán su cuarto Mundial tras Alemania 2011, Canadá 2015 y Australia y Nueva Zelanda 2023, consiguieron su paso anticipado a la Copa del Mundo y lideran la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con 17 puntos, dos más que Argentina que es segunda con 15 y también obtuvo su paso al torneo continental.

“¡Estamos en la Copa Mundial de la FIFA 2027! El gran sueño de la clasificación es una realidad para nuestra Selección Colombia Femenina. Nos vemos en Brasil”, fue el mensaje que publicó la Federación Colombiana de Fútbol a través de sus redes sociales, minutos después de haber ganado por la mínima diferencia frente a Uruguay.

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Entre otras cosas, es importante aclarar que, sumada a la igualdad entre Argentina y Perú; las 'cafeteras' se hacen dueñas del liderato en la tabla de posiciones, quedando con amplias posibilidades de coronarse campeonas en la última jornada frente a Paraguay.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Naciones, tras Colombia 1-0 Uruguay:

Pos.SelecciónPJPTSDG
1Colombia7178
2Argentina71512
3Venezuela71113
4Ecuador7113
5Paraguay7107
6Chile8102
7Perú78-7
8Uruguay75-4
9Bolivia71-34
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