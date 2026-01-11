Figuras del fútbol colombiano y sus mensajes de despedida para Yeison Jiménez

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida este sábado 10 de enero en un accidente de avioneta en Boyacá, generó una amplia reacción en distintos sectores del país. El fútbol colombiano no fue ajeno a la noticia y varios jugadores y exjugadores expresaron públicamente su pesar a través de redes sociales, destacando el impacto cultural y personal del artista.

Uno de los mensajes más breves, pero directos, fue el del volante Juan Fernando Quintero, quien escribió: “Descansa en paz amigo”. El futbolista antioqueño, habitual referente del fútbol nacional, se sumó así a las múltiples voces que lamentaron la pérdida del intérprete caldense, figura central de la música popular contemporánea.

También se pronunció Juan Esteban ‘Ganiza’ Ortiz, quien destacó el valor de los recuerdos que deja el cantante. “Solo quedan los momentos. RIP, Yeison Jiménez”, publicó el exjugador con gran pasado en Medellín y Millonarios, haciendo énfasis en el legado emocional que el artista construyó a través de sus canciones y presentaciones.

Desde el retiro deportivo, el exdefensor y excapitán de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes envió un mensaje de solidaridad enfocado en el aspecto humano de la tragedia. “Qué triste noticia. Mucha fuerza y valor para su familia. Te vamos a extrañar, papito”, escribió, resaltando el impacto de la noticia más allá del ámbito artístico.



Por su parte, el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango compartió uno de los mensajes más extensos tras conocerse el fallecimiento. “En un abrir y cerrar de ojos se va una sonrisa que iluminaba todo un país con su cantar. Dios te tenga en su gloria hermano”, publicó el atacante, subrayando la influencia nacional de Yeison Jiménez.

Yeison Jimenez y su pasión por el fútbol

El nacido en Manzanares, Caldas, siempre demostró su amor por la pelota y eso lo dejó claro en redes sociales. El 'heredero del despecho', cómo le decían, era un ferviente hincha de Atlético Nacional. Siempre posaba con la camiseta verde y blanca y hasta fue invitado de lujo en la final de la Copa Colombia de 2024 cuando se coronaron campeones sobre América de Cali. En cuanto al balompié internacional, Jiménez era fanático del Real Madrid y hace poco había tenido la oportunidad de presenciar un partido en el estadio Santiago Bernabéu. Finalmente, el cantante también le gustaba jugar en su tiempos libres junto a sus amigos.