Partidos EN VIVO HOY 9 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Acción en el Grupo B del Sudamericano femenino Sub-20, Torneo BetPlay I-2026, Liga de Italia y balompié argentino son algunos de los 'platos futboleros' para este lunes 9 de febrero del 2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY lunes 9 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Shabab Al Ahli vs. Al Hilal
|11:00 a.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|FC Köln Femenino vs. SGS Essen
|12:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Fenerbahçe vs. Gençlerbirligi SK
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Atalanta vs. US Cremonese
|12:30 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, DAZN
|Envigado vs. Tigres FC
|2:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|AS Roma vs. Cagliari
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2, DAZN
|Barracas Central vs. Gimnasia La Plata
|3:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Atlético FC vs. Internacional FC Palmira
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Villarreal vs. Espanyol
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Sheffield United vs. Middlesbrough
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 5
|Unión Magdalena vs. Boca Juniors Cali
|4:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Ecuador vs. Bolivia
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO
|Argentina vs. Perú
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO
|Bogotá vs. Real Cartagena
|4:05 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Estudiantes La Plata vs. Deportivo Riestra
|5:15 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Lanús vs. Talleres Córdoba
|5:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Orsomarso vs. Patriotas
|6:10 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Estudiantes RC vs. Independiente Rivadavia
|7:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Quindío vs. Independiente Yumbo
|8:15 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win