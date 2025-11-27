Francesco Totti, envuelto en líos judiciales: desde Italia contaron todos los detalles

Francesco Totti y su pareja están siendo investigados tras una denuncia de la exmujer de la leyenda del Roma, Ilary Blasi, por presunto abandono de menores al haber dejado unas horas a la menor de sus hijos sin supervisión, si bien la Fiscalía de la capital italiana pidió archivar la investigación, informaron este martes medios locales.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando Totti y Bocchi salieron a un restaurante dejando en casa a tres menores, la hija pequeña del exmatrimonio, de siete años, y los dos hijos de Bocchi, de 9 y 11.

Según la denuncia, Blasi, que estaba en el extranjero, llamó a su hija y descubrió que no había ningún adulto presente, por lo que llamó a la policía, que se presentó en el edificio pero no llegó a subir al domicilio ni a comprobar la situación de los menores.

La investigación también implica a la niñera, que inicialmente declaró que se encontraba en el domicilio, con el objetivo de ofrecer una coartada a la pareja, si bien luego fue desmentido, según la prensa italiana.



Sin embargo, la Fiscalía sostiene que en ningún momento existió un peligro real para los menores.

Francesco Totti, exjugador italiano y leyenda de la AS Roma, en un partido de la Serie A AFP

Según su versión, la niña disponía de un teléfono con el que podía contactar en caso de que ocurriera algo y, además, estaba acompañada por los dos hijos de Bocchi, mayores que ella, así como por la niñera, que aunque no estaba en el domicilio en ese momento, vivía en el mismo edificio.

Los abogados de Blasi no comparten la explicación del fiscal y han presentado un recurso, alegando que la niña estuvo completamente sola durante un periodo prolongado, en una vivienda de gran tamaño y sin supervisión efectiva.

El caso queda ahora en manos del juez, que deberá decidir el 1 de diciembre si archiva definitivamente la causa o permite que avance.