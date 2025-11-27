Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Francesco Totti, envuelto en líos judiciales: desde Italia contaron todos los detalles

Francesco Totti, envuelto en líos judiciales: desde Italia contaron todos los detalles

La leyenda del fútbol italiano y de la AS Roma, Francesco Totti, está siendo investigada por la justicia, luego de una delicada denuncia en la que lo acusan.

Por: AFP
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Francesco Totti, exmediocampista italiano y leyenda de la AS Roma, en un partido de la Serie A
Francesco Totti, exmediocampista italiano y leyenda de la AS Roma, en un partido de la Serie A
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad