A El Campín lo cogieron de 'autódromo': desfile de tractomula 'puso a perder' a Santa Fe

Este miércoles 1 de octubre, Independiente Santa Fe recibe a Medellín en la capital de Colombia, por el duelo correspondiente al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Y es que, después de haber ganado por 1-2 en el estadio Atanasio Girardot, los ‘cardenales’ buscan sellar su paso a las semifinales del certamen en su estadio y ante su hinchada, ya con media parte de la tarea hecha.

No obstante, los ‘leones’ tuvieron que enfrentarse a una adversidad de cara a este compromiso, debido al préstamo del estadio Nemesio Camacho El Campín para el concierto de Luis Alfonso, programado para el sábado 4 de agosto, una de las figuras de la música popular en nuestro país.

Por esa razón Santa Fe tuvo que irse a jugar al al estadio Metropolitano de Techo frente al DIM; debido a temas logísticos del evento musical que la organización tuvo que adelantar, como instalación del escenario y toda la parafernalia que se requiere para recibir al reconocido artista.

Y en medio de esto, en las últimas horas se conoció un video de una tractomula ingresando al interior de El Campín. Dichas imágenes no pasaron desapercibidas en las redes sociales, tal y como se vio en TikTok.



¿Cómo así que una tractomula?

Según lo anunció la cuenta oficial de ‘la famosa tricolor’, hay varias cosas importantes y muy sorprendentes planeadas para el concierto del próximo sábado. Es importante recalcar que esta cuenta en redes hace referencia a un conjunto de tres tractomulas, que representan los colores de la bandera de nuestro país; una amarilla, otra azul y otra roja.

En el video que se ha viralizado en las últimas horas, se vio al vehículo de color rojo ingresar por una de las puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín, dando una vuelta completa por toda la pista atlética, al mejor estilo de lo que bien se podría ver en el Autódromo de Tocancipá.

Sin embargo, parece ser que no es la única tractomula que estará presente en el concierto de Luis Alfonso, pues, según lo hizo saber el representante de la cuenta oficial de ‘la famosa tricolor’, “se viene cositas”.

“Siempre la famosa ‘tricolor’ haciendo historia, haciendo patria y esta vez sí que la vamos a hacer más grande. Imagínese las tres tractomulas de la famosa ‘tricolor’ juntas en el estadio El Campín. Se viene algo muy chévere, muy interesante", concluyó el hombre en mención.

Así se avivan las polémicas de siempre por el préstamo del escenario de la capital colombiana para espectáculos diferentes al fútbol, tal como ha sido constante en el último tiempo.

