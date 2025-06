A Falcao García no le perdonaron sus declaraciones; dura sanción para goleador de Millonarios

Falcao Garcíafue sancionado duramente en el más reciente boletín por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. Al delantero de Millonarios no le perdonaron sus palabras en rueda de prensa tras la eliminación del 'embajador' en los cuadrangulares de Liga Betplay I-2025.

El 'Tigre' se despachó en contra del mayor ente del fútbol profesional en nuestro país y sus palabras posteriormente se hicieron viral en las redes sociales, generando todo tipo de opiniones.

¿Cuál fue la sanción a Falcao García?

El artillero samario recibió cuatro fechas de sanción y además deberá una cuantiosa suma de dinero, unos 21 millones de pesos; esto por sus fuertes declaraciones en la charla con los medios de comunicación luego de caer 1-2 con Santa Fe, en el estadio El Campín, el pasado 19 de junio en un partido importante en las aspiraciones de los azules para llegar a la gran final del primer semestre en el rentado local.

El número '9' anotó el único tanto de Millonarios, a través de un cobro de tiro libre, al minuto 90+14, pero no fue suficiente.

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

A continuación lo que dice en el artículo tres de la resolución número 065 del 2025.

"Sancionar, al señor Radamel Falcao García Zarate , jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (Millonarios) con suspensión de cuatro (4) fechas y multa de quince (15) SMLMV equivalentes a veintiún millones trecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos ($21.352.500) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa post partido, disputado por la

6ª Fecha de la cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Independiente Santa Fe S.A".

#OFICIAL Cuatro (4) fechas de sanción y 21 millones de pesos de multa para Radamel Falcao García por sus declaraciones en la Rueda de prensa post partido luego de la eliminación de #Millonarios frente a Santa Fe.#EstamosEnTodosLados pic.twitter.com/jWlv96R4CK — Mundo MILLOS (@MundoMillos) June 28, 2025

¿Qué dijo Falcao García para que le dieran la fuerte sanción?

"Siempre durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales. No robaron, todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo. Siempre fue en contra de Millonarios. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, ‘siempre a favor de Millonarios’; mentira carajo, a la mierda", precisó el capitán y figura del azul bogotano en medio de la conferencia de prensa en El Campín.