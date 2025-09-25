Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "A jugadores del Pasto no pueden acusarlos de amañar partidos basados solamente en chismes"

"A jugadores del Pasto no pueden acusarlos de amañar partidos basados solamente en chismes"

ACOLFUTPRO, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, dejó en claro que a los jugadores del Deportivo Pasto los han acusado sin presentar las pruebas

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Jugadores del Deportivo Pasto en rueda de prensa.
Jugadores del Deportivo Pasto en rueda de prensa.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad