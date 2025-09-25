Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Cuadrado y un partido para el olvido con Pisa: expulsado y eliminado en Copa de Italia

Juan Cuadrado y un partido para el olvido con Pisa: expulsado y eliminado en Copa de Italia

Pisa se despidió de la Copa de Italia luego de perder 1-0 con el Torino. El colombiano Juan Cuadrado vio la tarjeta roja a los 60 minutos. Duván Zapata no tuvo minutos con los 'granates'.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2025
Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano del Pisa, en un partido de la Copa Italia
