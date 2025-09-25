Juan Cuadrado y un partido para el olvido con Pisa: expulsado y eliminado en Copa de Italia

El Pisa quedó eliminado este jueves de la Copa Italia al caer ante el Torino (1-0) en un partido igualado y tenso, marcado por la expulsión del colombiano Juan Guillermo Cuadrado y que significó el debut del español Raúl Albiol.

Titular por vez primera con el Pisa, en sus primeros minutos con el combinado de Alberto Gilardino y en su regreso al campo 9 meses después de su último partido, en diciembre de 2024, Albiol no pudo ayudar al Pisa a alcanzar los octavos de final del torneo copero italiano.

Fue amonestado en el minuto 22 del duelo, pero estuvo a punto de ser decisivo tras encontrar el gol de un empate que se esfumó al momento, anulado por el colegiado por falta sobre su par.

Las opciones de remontada del Pisa, o de empate y llevar el duelo a los penaltis, quedaron muy debilitadas tras la más que evitable expulsión de Juan Cuadrado, excesivamente vehemente con el colegiado protestando una acción de juego que le costó la roja directa a falta de media hora para el final.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, vio la tarjeta roja en Torino vs. Pisa, por la Copa de Italia Getty Images

En los octavos de final, el Torino se medirá al Roma.

Además, en el otro partido de Copa de la jornada, el Génova remontó al Empoli (3-1), equipo de Serie B, y se medirá al Atalanta en los octavos de final.