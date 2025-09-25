Síguenos en::
Gol Caracol  / Barcelona le remontó al Real Oviedo y le sigue la pista al Real Madrid: triunfo 3-1 de los 'culés'

Barcelona le remontó al Real Oviedo y le sigue la pista al Real Madrid: triunfo 3-1 de los 'culés'

Este jueves, Barcelona le dio vuelta al marcador a un Real Oviedo que lo sorprendió en la primera parte. Eric García, Robert Lewandowski y Ronaldo Araujo anotaron para los 'catalanes'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Real Oviedo vs. Barcelona.
Real Oviedo vs. Barcelona.
afp.

