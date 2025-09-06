A Junior le pasó un ciclón encima, en Santa Marta; triunfazo 3-1 de Unión Magdalena por Liga

Este sábado 6 de septiembre, Unión Magdalena venció 3-1 a Junior en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, por el duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay, en el fútbol colombiano.

Los goles del cuadro samario fueron de Fabián Cantillo, Cristian Iguarán y Ricardo Márquez. Por su parte, el conjunto ‘tiburón’ marcó con José Enamorado.

Desde el primer minuto, al juego no le faltó acción en las áreas; es más, a tan solo siete de juego, José Enamorado apareció con un cabezazo para sentenciar el 0-1 a favor de un Junior, que desde muy temprano encaminaba el clásico.

Sin embargo, de ahí en adelante, Unión Magdalena empezó a acercarse con sus herramientas, logrando inquietar la defensa 'tiburona', que no pudo evitar el empate a los 25 minutos; esto, tras un remate de Fabián Castillo.

Publicidad

Evidentemente, esto le dio el golpe anímico que necesitaba el 'ciclón' en el encuentro para seguir atacando y darle vuelta al resultado contra un Junior que poco a poco se fue diluyendo.

Y justamente, con el campo inclinado a su favor, Cristián Iguarán aprovechó una total desatención defensiva de los junioristas, para definir con tiempo y espacio el 2-1 para el Unión Magdalena, a los 82 de juego.

Publicidad

En el complemento, Junior salió al terreno con la mentalidad de encontrar el empate y quedarse con los tres puntos en el clásico. Esta presión y disposición ofensiva dio rédito a los 63 minutos, cuando el juez central pitó una pena máxima.

No obstante, pese a la gran efectividad de Steven Rodríguez, el guardameta Joaquín Mattalía se hizo fuerte bajo los tres palos y atajó el penal.

Para colmo, a los 75 minutos el arquero del Junior, Mauro Silveira, cometió una falta al borde del área, que le hizo ver la roja. Y justamente, de ese tiro libre, Ricardo Márquez sentenció el 3-1 final, que le dio los tres puntos al cuadro de Santa Marta.

Con este resultado, Unión Magdalena llegó a las once unidades, que lo dejan instalado en la undécima casilla de la tabla de posiciones; del otro lado, Junior se mantiene como líder con 20 puntos.

Publicidad

El siguiente partido del cuadro 'ciclón' será el domingo 14 de septiembre frente a Santa Fe, en El Campín. Por su parte, el 'tiburón' hará lo mismo el viernes 12,frente a La Equidad.

Ficha técnica:

Publicidad

Unión Magdalena (3): Joaquín Mattalía, Héctor Urrego, Nicolás Ramos, Dilan Rotiz, David Murillo, Jhon Lerma, Fabián Cantillo, José Mercado, Jannenson Sarmiento, Cristiasn Iguarán y Ricardo Márquez.

DT: Carlos Silva.

Junior de Barranquilla (1): Mauro Silveira, Yeison Suárez, Javier Báez, Jermein Peña, Jhomier Guerrero, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, Yimmi Chará, José Enamorado y Steven Rodríguez.

Entrenador: Alfredo Arias.