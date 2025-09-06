Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cali eliminó a Nacional en el Atanasio y enfrentará a Santa Fe en la final de Liga femenina

Cali eliminó a Nacional en el Atanasio y enfrentará a Santa Fe en la final de Liga femenina

El cuadro 'azucarero' cumplió la tarea en territorio antioqueño, venciendo a Nacional por 0-2; por su parte, a las 'leonas' dejaron en el camino a Orsomarso.