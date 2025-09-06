Cali eliminó a Nacional en el Atanasio y enfrentará a Santa Fe en la final de Liga femenina

Este sábado 6 de septiembre; mientras en la rama masculina disputaba la jornada de clásicos, en el femenino las chicas se jugaron el paso a la gran final del fútbol colombiano, en dos semifinales de ‘infarto’, con Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Orsomarso como protagonistas.

Luego de haber ganado por la mínima diferencia en El Campín, por el duelo de ida, Santa Fe y Orsomarso se pusieron cita en territorio vallecaucano, para definir el primer finalista.

Desde el inicio del juego, las vallunas fueron con todo a buscar el arco ‘cardenal’, teniendo en cuenta que era obligatoria sumar un gol para emparejar la serie y mantenerse con vida en esa intención de seguir con vida por la disputa de la estrella.

No obstante, las dirigidas por Omar Ramírez mostraron solidez en la parte defensiva, haciendo de la primera línea todo un cerrojo, que Orsomarso no logró descifrar.

Con el pasar de los minutos, Santa Fe fue encontrándose en el partido, dándole manejo a la pelota, el partido y la ventaja en la serie, que al final hizo efecto, pues las vallecaucanas entraron en desesperación buscando el resultado, terminando nubladas desde lo futbolístico.

Con el 0-0, Santa Fe selló su paso a la gran final de la Liga BetPlay femenina.

¡Y aquí vamos de nuevo 💪! Una final más en nuestra increíble historia ❤️.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/fOBUfpkNml — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 6, 2025

Minutos después, la pelota rodó en el estadio Atanasio Girardot, con el duelo entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, que en el estadio Palmaseca había terminado con una igualdad 1-1.

Evidentemente, la ventaja la tenían las ‘verdolagas’, pues, con la oportunidad de oro para ganar en su cancha y ante su gente, los pronósticos estaban volcados hacia las paisas.

Sin embargo, después de una pareja primera mitad, que se fue en ‘tablas’ al descanso, en el complemento las ‘azucareras’ salieron con todo al terreno de juego, buscando esa anotación que les de la ventaja en el marcador y la serie; y así fue.

A los 57 minutos de partido, Melanin Tatiana Aponzá selló el 0-1 para las caleñas, que dejaron en silencio a todo el estadio Atanasio Girardot.

Evidentemente, con el marcador en contra, Nacional buscó el empate con líneas adelantadas y más, dejando espacios que muy bien supo aprovechar el Cali; tanto, que a los 74 de juego, Zharick Montoya anotó y selló el 0-2.

En el tiempo adicional, Nacional descontó por medio de Sara Martínez, al 90+6; no obstante, al final el tiempo no alcanzó y las caleñas se quedaron con el triunfo.

⏱️ 90+9’ ¡¡¡SOMOS FINALISTAS!!!



¡Nuevamente, llegamos a la Gran Final del Fútbol Femenino!



¡Nuestra pasión sigue haciendo historia, y somos finalistas de la Liga Femenina 2025!.



Nacional 1️⃣-2️⃣ Cali@WplayColombia #VamosCali🇳🇬#LigaDimayor🏆 pic.twitter.com/lJZQVVtdVS — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 7, 2025

De esta manera, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe sellaron su paso a la gran final de la Liga BetPlay femenina 2025.