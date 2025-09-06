América le haría 'zancadilla' a Once Caldas en Liga; DT del 'blanco blanco' lo lamentó

Tras la victoria por la mínima diferencia frente a Pereira, el pasado viernes, en Once Caldas dejaron ‘picante’ mensaje al América de Cali, que ha causado gran revuelo en las redes sociales.

Y es que, en rueda de prensa, Hernán Darío Herrera se hizo sentir, dejando contundentes declaraciones sobre la organización del torneo colombiano y la poca empatía que hay entre los mismos clubes, independiente a que se esté representando al país en el ámbito internacional.

Todo pasa por el hecho de que, teniendo en cuenta que el calendario en la Liga BetPlay se hace desde el inicio del torneo, sin prever situaciones externas como lo es avanzar en competencia continental; pues el problema es que ahora a Once Caldas se le va a complicar la agenda por viaje en la Copa Sudamericana y enfrentamiento contra América de Cali.

Once Caldas en Copa Sudamericana 2025 AFP

“Primero viajamos a Bucaramanga, para enfrentar a Bucaramanga; después va Envigado, luego vamos a la Copa Sudamericana y le sigue América”, indicó de entrada el ‘Arriero’ en la rueda de prensa, dando a conocer a todo el público el calendario que se le viene para este mes a los de Manizales.

Teniendo en cuenta que el encuentro contra Independiente del Valle, por Sudamericana, es el miércoles 17 de septiembre, evidentemente, el viaje de regreso a Colombia será el día próximo, que es un jueves.

Sin embargo, ese mismo jueves el equipo ya tiene que estar en Cali para enfrentar al América por Liga; de ahí, la petición en el ‘blanco blanco’ por reagendar el partido, en su intención de que estén dadas todas las condiciones para dar espectáculo y demás. No obstante, desde territorio vallecaucano no hubo empatía y jugarán el juego en la fecha estipulada, independiente a las complicaciones que Once Caldas tendrá.

“Desafortunadamente América quiere jugar el viernes y nosotros venimos viajando de Ecuador, pero vamos a ver cómo manejamos eso; creo que hemos pasado por momentos más difíciles y los hemos superado y Dios quiera que ahora con ese viaje que tenemos, lleguemos a jugar bien contra América”, agregó Hernán Darío Herrera, entrenador del Once Caldas.

Hernán Darío 'Arriero' Herrera, técnico del Once Caldas. Getty

Para concluir, el ‘Arriero’ se lamentó por la situación, dejando claro que es todo un ‘dolor de cabeza’: “Sí me toca ver en esos dos o tres partidos, antes de jugar en la Copa Sudamericana, tratar de ganarlos para avanzar en la Liga; estamos a tres puntos del octavo con un partido menos y vamos a ver, hay que trabajar mucho para conseguir un nivel bueno”.