Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "A Marino Hinestroza lo que más le va a servir en Boca Juniors es su arrogancia e irreverencia"

"A Marino Hinestroza lo que más le va a servir en Boca Juniors es su arrogancia e irreverencia"

Un histórico de la Selección Colombia y Boca Juniors aprobó la llegada de Marino Hinestroza al conjunto 'xeneize'. Destacó sus principales capacidades para brillar en el fútbol argentino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.
Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad