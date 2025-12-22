"A Marino Hinestroza lo que más le va a servir en Boca Juniors es su arrogancia e irreverencia"

Marino Hinestroza es el jugador que acapara las portadas del fútbol sudamericano, pero especialmente del argentino, debido a un inminente anunció como nuevo refuerzo de Boca Juniors. Si bien las negociaciones no han llegado a buen puerto, todavía están en charlas, manteniendo un ambiente positivo. En medio de ese panorama, muchos se preguntan si el joven extremo tiene las condiciones para vestir la camiseta de un club tan exigente. En las últimas horas, un histórico de la Selección Colombia y el 'xeneize' le 'dio la bendición' y aprobó su fichaje.

Se trata de Fabián Vargas, quien jugó en el azul y oro entre el 2003 y 2009, ganando nueve títulos en los 145 partidos que disputó. "Es un jugador encarador, que tiene mucha velocidad, que va al frente, que le gusta al mano. Tiene regate, es un jugador distinto y por características Boca Juniors no tiene a alguien como él. Lo que más puede aportar y que tiene Boca es el carácter", dijo de entrada en una entrevista para 'Sportscenter' de la cadena 'ESPN'.

"ES UN JUGADOR QUE ES ENCARADOR, CON VELOCIDAD... UN DISTINTO"



🇨🇴 Fabián Vargas, palabra autorizada en Boca, habló sobre la posible llegada de MARINO HINESTROZA al Xeneize y destacó su carácter



📺 #DisneyPlus Plan Premium | #SportsCenter pic.twitter.com/dGjAAiG0M4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 22, 2025

Sin embargo, la mayor preocupación de Vargas es si Hinestroza tiene la capacidad de adaptarse a ese ambiente. Si bien tiene las herramientas para hacerlo, eso solo se sabrá si ficha por el club argentino. "LO MÁS IMPORTANTE ES SABER SI TIENE LA CAPACIDAD PARA BANCARSE LO QUE ES EL MUNDO BOCA. Hay jugadores que llegan con buenos recorridos y presente, pero cuando se ponen esa camiseta tan grande y pesada no lo gran hacerlo de la mejor manera. Él ya está acostumbrado porque juega en Nacional, que exige solamente ganar. Puede pasar por irreverente y arrogante, y es necesario", agregó el exvolante que estuvo el sábado pasado en el juego de despedida de Mario Yepes en Cali.

"YO LE DIRÍA QUE SÍ... LO MÁS IMPORTANTE ES SABER SI TIENE LA CAPACIDAD PARA BANCARSE LO QUE ES EL MUNDO BOCA"



👀 ¿Fabían Vargas aprueba la llegada de Marino Hinestroza al Xeneize?



📺 #DisneyPlus Plan Premium | #SportsCenter pic.twitter.com/jAgD4p8NmY — SportsCenter (@SC_ESPN) December 22, 2025

En Boca Juniors los hinchas están a la espera de que confirmen o desestimen el fichaje. Lo único cierto es que Marino ya se despidió de Nacional, lo hizo tan pronto se colgó la medalla de la Copa BetPlay 2025, tras vencer 1-0 al Medellín en la final.