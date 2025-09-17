“A Nacional lo que le pasó fue que hicieron todo para desarmarlo, ahí están los resultados”

Atlético Nacional perdió a manos de Bucaramanga 1-0 en el Atanasio Girardot, pero tras demandar el partido los santandereanos ganaron 3-0 por el error del técnico Javier Gandolfi y sus ayudantes de alinear 4 extranjeros en cancha al mismo tiempo, lo que le costó caro no solo al equipo sino también al entrenador argentino, quien fue despedido hace algunas horas.

La eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos del Sao Paulo, de Brasil, y el irregular nivel del cuadro antioqueño, llevaron a las críticas y cuestionamientos por parte de la hinchada y la prensa.

Por eso, ante el mal momento que vive Atlético Nacional en este segundo semestre, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con Faustino Asprilla, uno de los ídolos de Atlético Nacional, que fiel a su estilo habló sin peros y dio su punto de vista del presente de los ‘verdolagas’.



La crítica de Faustino Asprilla por el mal momento de Nacional

“Creo que en Nacional lo que pasó fue que lo desarmaron. En el fútbol es complicado conseguir un entrenador que maneja bien al grupo, como era el mexicano Juárez (Efraín) y lo sacaron. También sacaron a lateral Angulo y vendieron a Viveros al fútbol brasileño y eso costó”, explicó de entrada el popular ‘Tino’ sobre el manejo de la nómina que le dieron las directivas del club paisa desde principio de año.

Sumado a eso, Asprilla reiteró que “cuando hacen todo para desarmar un equipo, pues ahí están los resultados”, y de paso no se guardó nada al apuntar contra Javier Gandolfi, quien mientras estuvo en el cargo “no le cogió el hilo al fútbol colombiano, hacía un partido bien y tres mal, entonces pues así es complicado”.

Atlético Nacional recibió a Fortaleza por la fecha siete de la Liga BetPlay II-2025. X de @nacionaloficial

Por el momento Atlético Nacional deberá pasar la página de sus más recientes resultados, ya que lleva 3 partidos sin ganar, entre Liga y Copa (dos empates y una derrota), y enfocarse en su próximo encuentro que será este domingo 21 de septiembre contra Unión Magdalena (4:10 p.m.), en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2025-II.

Actualmente los 'verdolagas' están en el puesto 7 de la tabla de posiciones del segundo semestre del fútbol colombiano, con 17 puntos, a cuatro unidades del líder que es el Bucaramanga.