“Los hinchas tienen todo el derecho de reclamar y put..., nos lo merecemos y somos conscientes"

En la Liga BetPlay 2025-II son varios equipos importantes del fútbol colombiano que la están pasando mal, que viven un mal presente y están siendo fuertemente criticados por sus hinchas, como son el caso de Millonarios y el América de Cali.

Hace algunas horas se vio salir a los jugadores de los 'embajadores' entre chiflidos y señalamientos tras quedar eliminados de la Copa BetPlay, pero también los 'escarlatas' no están bien y sus seguidores vienen protestando por los malos resultados y el nivel de algunos futbolistas.

Por eso, en la rueda de prensa luego del empate 0-0 entre América de Cali y Bucaramanga, el experimentado Andrés Mosquera Guardia atendió a los medios de comunicación y allí se refirió a lo que viven en la interna, y de paso negando los rumores de falta de pagos en la plantilla.



En América no les deben dinero de sueldos

"Yo creo que nosotros tenemos códigos internos, independiente yo no puedo caer en un rumor, no te puedo hablar de rumores, solo de certezas. Hoy en día el club no nos debe nada económicamente, legalmente estamos al día", contó de entrada Andrés Mosquera ante la pregunta de si existía una falta de pagos y eso los tenía desmotivados.

Y ahí fue cuando el defensor central del América de Cali asumió la responsabilidad, junto a sus compañeros, del mal nivel que tienen ya que "pasa es más por nosotros, independientemente de los rumores de afuera nosotros dentro del campo tenemos la responsabilidad de llevar a América donde debe y merece estar, en el primer lugar", y agregando que el empate 0-0 contra un duro rival como Bucaramanga deja ver que "hoy lo demostramos que lo podemos hacer, lo vamos a seguir intentando, es un mensaje que no crean en rumores, no podemos caer en rumores".

De hecho, Mosquera se puso del lado de los hinchas 'escarlatas', que entre insultos, críticas, chiflidos y protestas se han hecho sentir por el mal presente en la Liga BetPlay 2025-II. "Entiendo el malestar de la gente, no les voy a decir o negar que tienen todo el derecho de reclamar y putear porque nos lo merecemos, porque somos conscientes", aseguró sobre el tenso ambiente con los seguidores del América, pero de igual manera se enfocó en que la única manera de salir del mal momento es "unirnos, por creer, por confiar y por nosotros en la cancha respaldar lo que es América, donde tiene que estar".

Para cerrar su intervención, el defensor del cuadro vallecaucano mencionó que actualmente no piensa en el dinero, y que su paso por la Liga MX le dejó una solidez en lo económico, por lo que se centra es en destacar y aportarle al América de Cali. "Además, lo digo a titulo personal, a mí hoy en día no me mueve la plata, yo gracias a Dios estuve 7 años en México jugando donde económicamente crecí mucho y ahora me mueve es el querer, las ganas, la actitud, lo profesional que soy, independientemente de si tengo que esperar o no un pago, yo lo espero, pero mi pasión es jugar al fútbol", finalizó Mosquera Guardia.