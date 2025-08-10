A Santa Fe no lo respetan; Bucaramanga se 'burló' feo y le 'restregó' en la cara título de Liga

Poco o nada le importó a la afición de Atlético Bucaramanga que Independiente Santa Fe sea el actual campeón del fútbol colombiano; tanto, que el pasado sábado en el duelo de Liga, la hinchada ‘leoparda’ le sacó en cara título a los ‘cardenales’ con un tifo que ya le da la vuelta a las redes sociales.

Y es que, correspondiente a la sexta jornada del torneo local, ‘auriverdes’ y capitalinos se midieron en el estadio Américo Montanini. No obstante, a pesar de iniciar ganando, los dirigidos por Jorge Bava no pudieron mantener la ventaja y terminaron cayendo por 2-1 con los ‘felinos’.

Evidentemente, al final del juego los bumangueses aprovecharon para festejar con mucha emoción y efusividad, teniendo en cuenta que este encuentro ha tomado importante protagonismo y rivalidad de un tiempo para acá.

Dejaré esto por acá 🥹🫢 pic.twitter.com/QdhTPFQKp8 — M E L I ❤️‍🔥 (@MelissaBaezC) August 10, 2025

Especialmente por la final que los ‘leopardos’ le ganaron a Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, para el torneo apertura del 2024, donde, a penaltis, los dirigidos por Rafael Dudamel, en ese momento, se quedaron con el título y primera estrella en su historia.

Y justamente, recordando aquella final, la hinchada ‘auriverde’ no dejó pasar la oportunidad para recordársela a los ‘leones’ el pasado sábado en el estadio Américo Montanini.



"En tu casa fui campeón"

En las últimas horas ha circulado una imagen que le ha dado la vuelta a las redes, además de generar gran polémica, pues, en la zona de oriental del estadio, se difundió un 'trapo' que que decía "en tu casa fui campeón".

Además, en la parte de abajo, también resaltaba la fecha en la que Bucaramanga le ganó el título a Santa Fe en El Campín, agregando que aquella fue "la noche más linda de todas".

“Eso no se va a borrar ni en mil años, grande búcaros, “no se puede creer que la tribuna más pequeña cargue de esa manera”, “5 de junio de 1014, en tu casa fui campeón”, “fuimos campeones en tu casa, y hoy te ganamos en la nuestra” y “su equipo lo único que tiene de grande es la cantidad de boletas que no pueden vender por partido, dándose de algo que no son; en tu casa fui campeón”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales, de los hinchas ‘leopardos’ ‘cargando’ contra Santa Fe.

"EN TU CASA FUI CAMPEÓN"

Cargada de la hinchada de Atlético Bucaramanga ayer en el juego ante Santafe por Liga . Recordando el título obtenido el año anterior en Bogotá pic.twitter.com/d3lmMWENh7 — Barra Brava (@barrabrava_net) August 10, 2025

Por su parte, los 'cardenales', que poco le echaron 'mente' a este gesto, celebra el 10 de agosto de 2025 ya nueve años del único título intercontinental en Colombia, recordando lo que fue el triunfo sobre Kashima Antlers por la Suruga Bank, en 2016.