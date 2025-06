Adolfo 'Tren' Valencia: "La hinchada de Santa Fe merece ser campeón, apoyaron todo el semestre"

El país ya palpita el encuentro de vuelta de la final de la Liga BetPlay entre Medellín y Santa Fe. Adolfo 'Tren' Valencia compartió sus opiniones y dio como favorito al título al conjunto 'cardenal', destacando el peso de contar con un goleador como Hugo Rodallega.

En entrevista con Gol Caracol, el nacido en Buenaventura e ídolo del 'león', dio a conocer sus impresiones sobre este 'partidazo' y no ocultó su deseo de ver al rojo capitalino levantar el trofeo en el Atanasio Girardot.

“Que quede campeón es todo lo que queremos los hinchas de Santa Fe, pero a Medellín no podemos descartarlo, es un buen equipo y ha hecho méritos para llegar a la final, va a ser un partido muy reñido y que no pueden cometer errores, porque eso los condenaría a perder el título", dijo el 'Tren'.

Hugo Rodallega, el goleador ‘cardenal’

"Rodallega es un jugador diferente, tiene la suficiente experiencia porque viene con una trayectoria en el exterior, ya piensa diferente a los otros, él sabe cuándo tiene que dosificar, cuando tiene que correr o aguantar, si le dejan una ahí, yo sé que la va a concretar, porque es un jugador ansioso, es un goleador innato".

El estilo de juego de los equipos

"Para mí los dos tienen su estilo de juego diferente: Santa Fe espera, contragolpea, siempre saca buenos resultados, sufre más de local que de visitante, yo creo que puede tener más suerte de ser campeón. Medellín tuvo todas las opciones acá en Bogotá, pero las desperdició y esa suerte le puede servir a Santa Fe allá en el Atanasio (Girardot), tienen a un (Hugo) Rodallega que está claro y rodeado de buenos compañeros, si está en buen momento dará una mano importante".

El ’Tren’ recuerda con cariño su paso por Medellín y Santa Fe

"Me trataron muy bien en ambos equipos, hice buenas duplas de ataque en los dos equipos, fueron cosas muy buenas. Pero en este caso, Santa Fe fue el club de mis amores, el club que me abrió las puertas para jugar profesionalmente, estando ahí luego me dio la oportunidad de ir a la Selección Colombia, eso fue la vitrina para ir al Bayern Múnich, todos esos clubes los tengo en cuenta donde uno aprendió algo y le tiene agradecimiento, lo invitan a que uno haga parte de hacer esas grandes instituciones".

'Tren' Valencia sobre la hinchada 'cardenal'

"La hinchada de Santa Fe se lo merece, todo el semestre ha respondido, es el mejor regalo que le pueden dar los jugadores a toda esa afición, y al doctor (Eduardo) Méndez, porque han hecho un gran esfuerzo con todos los problemas que ha tenido Santa Fe, que quiere ganar su estrella como presidente del club, se le fue con Bucaramanga ahora tiene otra opción contra Medellín, ojalá los jugadores nos respondan y ganemos el título allá".