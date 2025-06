Campeón con Medellín vive la final contra Santa Fe como hincha: "Hay estrés, pero se va a dar"

Independiente Medellín sueña con su séptima estrella. Después de ganar el título en 1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II y 2016-I, se instaló en la final de la Liga BetPlay I-2025. Allí, se enfrenta con Santa Fe, en busca de coronarse campeón y, de esa manera, cortar la racha de nueve años sin subirse a lo más alto del podio. Recordemos que el juego de ida quedó 0-0.

Así las cosas, pocos han tenido la oportunidad de escribir su nombre en las páginas doradas del 'poderoso', como el caso de Felipe Pardo. El delantero, de 34 años, ganó la Liga del 2009 con el club antioqueño; además, fue subcampeón en 2012-II y 2022-II. Razón por la que es considerado un ídolo y referente, que, ahora, lo vive como un hincha, desde afuera.

'Pipe' hace parte de la nómina de Alianza Valledupar, donde es una pieza clave por su experiencia y calidad. Sin embargo, su corazón está con los dirigidos por Alejandro Restrepo, a los que apoya y sueña con verlos ganando el certamen. Así se lo contó a Gol Caracol, en esta entrevista, donde analizó a Medellín, Santa Fe y dio a conocer curiosas historias.

¿Cómo vive la final, siendo hincha de Medellín?

"Un poco estresante (risas). Independientemente de que uno no esté como jugador, el hecho de ser hincha se siente. En el juego de ida, estuve apoyando al equipo y se tuvieron varias oportunidades. Lastimosamente, no se concretó, pero la final fue buena, donde grandes equipos lucharon al máximo y se entregaron al cien, dando lo mejor y sin cometer errores".

¿Qué tanto pesan los goles errados en El Campín?

"Cuando pasa eso, uno llega al hotel y se pregunta: ¿Qué pasó? Hay un sentimiento de frustración, pero se sabe que aún quedan 90 minutos y se tiene revancha. Además, la vuelta es en casa y es motivante contar con la hinchada, más allá de la presión que se siente. Es cuestión de estar concentrados, ser contundentes y no complicarse para el remate del partido".

¿Qué decir de Alejandro Restrepo?

"Es un gran entrenador, de la nueva generación, junto con David González. Se han preparado para innovar, impactar y que la mentalidad cambie. Se ha catalogado que el jugador colombiano es relajado, no le gusta que le exijan, pero con ellos se cambió ese pensamiento y lograr resultados. En el caso de Alejandro ya lo consiguió con Pereira y el equipo del otro lado".

Felipe Pardo, delantero colombiano que vistió la camiseta de Independiente Medellín en 212 oportunidades Archivo de Colprensa

¿Cómo eso ayudará al entrenador?

"Esperemos que esta no sea la excepción y el final sea satisfactorio, no solo para él, sino para la hinchada y los jugadores. Los aficionados han sufrido mucho en finales; por ejemplo, yo estuve contra Pereira y Junior, y fue triste, pero desde este lado, como hincha, uno quiere que 'el rojo' gane, se corone campeón y todos podamos celebrar esa consagración".

¿Quién cree que es el líder de este Medellín?

"Hay jugadores que tienen un buen nivel, como Léider Berrío, Homer Martínez, Fainer Torijano, en fin. Pero me quedo con Daniel Londoño. Para mí, es uno de los futbolistas que ha sido ejemplo, con una resiliencia increíble, ya que se le dio 'palo', pero se supo sobreponer a los errores, corregir y, ahora, es clave. También Brayan León no se cansa de correr y luchar".

¿Cómo analiza a Washington Aguerre?

"El extranjero está obligado a marcar diferencia y ser el mejor, de lo contrario, se le paga a un jugador local. Así lo viví, ya que, me exigían ser el referente, o no valía la pena traer a alguien de afuera. No sé cómo sea Aguerre en el camerino o en los entrenamientos, pero lo que muestra en los partidos es de un jugador con mentalidad ganadora y que contagia".

Felipe Pardo celebra uno de sus goles con la camiseta de Independiente Medellín AFP

¿Cuál es su opinión de Santa Fe?

"Por algo está en la final, es decir, el solo hecho de estar en esta instancia ya explica muchas cosas de que es un grandioso equipo. Es fuerte de visitante, aguerrido y juega demasiado bien, conformado de jugadores con mucha experiencia, pero también jóvenes, que están decididos a dejar una huella. Así que va a ser una final pareja, luchada y de buen fútbol".

Envíele un mensaje a los hinchas de Medellín

"Lo único que puedo decirles es que crean mucho en el equipo porque han hecho un semestre impresionante y que llena de ilusión. Además, agradecer por lo que me ponen en redes sociales, donde me han escrito mensajes bonitos y me dicen que 'se nos va a dar'. Y sí, así estamos todos (risas), que se viene la séptima para el Deportivo Independiente Medellín".