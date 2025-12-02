Noticia de última hora para Luis Díaz y el Bayern Múnich previo al juego por la Copa de Alemania

Bayern Múnich continúa su camino en la Copa de Alemania y este miércoles 3 de diciembre enfrentará al Unión Berlín por los octavos de final, en un duelo que promete intensidad y alta exigencia. El compromiso, que se disputará en el estadio An der Alten Försterei desde las 2:45 p. m. (hora colombiana), tendrá un condimento especial para los bávaros, que llegan con la necesidad de revalidar su solidez en el torneo y de seguir avanzando en una competencia que históricamente ha dominado.

Para este compromiso, se espera que Luis Díaz vuelva a aparecer como titular en el esquema de Vincent Kompany. El colombiano vive uno de sus mejores momentos desde su llegada al fútbol alemán, pues en su reciente presentación por Bundesliga frente al St. Pauli fue decisivo: marcó un gol y entregó una asistencia en la victoria 3-1 en el Allianz Arena. Su rendimiento lo perfila como pieza fundamental del frente de ataque bávaro en esta fase de la Copa.

Cambio de última hora para el juego de Bayern por Copa de Alemania

Luis Díaz, durante un partido del Bayern Múnich AFP

Aunque todo parecía listo para el compromiso ante Unión Berlín, el partido registró un cambio inesperado en la designación arbitral. Inicialmente, el encargado de impartir justicia sería Matthias Jöllenbeck; sin embargo, la federación comunicó una modificación de última hora.



“Actualización: Martin Petersen sustituye a Matthias Jöllenbeck como árbitro del partido de mañana del Union contra el Bayern”.

Update: Martin Petersen replaces Matthias Jöllenbeck as the referee for tomorrow's Union against Bayern https://t.co/sm7UYPyXG9 pic.twitter.com/y60Gd3u4X0 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 2, 2025

En la fase previa del certamen, el Bayern superó sin dificultades al Colonia, imponiéndose 4-1 como visitante. En aquel encuentro, los goles fueron obra de Luis Díaz, Michael Olise y un doblete de Harry Kane, reafirmando el buen momento ofensivo del equipo de Kompany. Por su parte, Unión Berlín fue un rival incómodo para los bávaros en su más reciente enfrentamiento de Bundesliga, que terminó 2-2 con tantos de Danilo Doekhi para los locales y anotaciones de 'Lucho' y Kane para el Bayern.



Números de Luis Díaz en Bayern Múnich

La temporada de Luis Díaz con el Bayern ha sido sobresaliente. En todas las competiciones, el extremo colombiano de 28 años ha disputado 19 partidos, en los que acumula 12 goles y seis asistencias en 1.514 minutos, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del club en la presente campaña.