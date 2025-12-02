Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Noticia de última hora para Luis Díaz y el Bayern Múnich previo al juego por la Copa de Alemania

Noticia de última hora para Luis Díaz y el Bayern Múnich previo al juego por la Copa de Alemania

El conjunto bávaro buscará mantener su paso perfecto en la Copa de Alemania frente al Unión Berlín; no obstante, el encuentro tuvo un cambio de último momento.

Por: Javier García
Actualizado: 2 de dic, 2025
Luis Díaz, extremo colombiano del Bayern Múnich
Foto: AFP

