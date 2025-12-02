Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / James Rodríguez, contundente; "queremos ganar el Mundial 2026 con Colombia"

James Rodríguez, contundente; "queremos ganar el Mundial 2026 con Colombia"

James Rodríguez habló en exclusiva con 'Noticias Caracol' sobre el Mundial 2026, donde espera liderar a la Selección Colombia a la final y ganarla.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, capitán y figura de la Selección Colombia.
James Rodríguez, capitán y figura de la Selección Colombia.
@CONMEBOL/X

Publicidad

Publicidad

Publicidad