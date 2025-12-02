James Rodríguez, contundente; "queremos ganar el Mundial 2026 con Colombia"

James Rodríguez habló en exclusiva con 'Noticias Caracol' sobre varios temas este martes, y uno de ellos se centró en el Mundial 2026, cita orbital en donde la Selección Colombia espera brillar y ser protagonista, precisamente de la mano del '10' cucuteño.

El capitán de la 'tricolor' sostuvo que la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá será muy diferente a la de Brasil 2014 - que fue su primer Mundial a los 23 años -. Ahora, con 34 y más maduro sabe que debe prepararse bien tanto en lo físico como en la parte mental. Rodríguez Rubio está listo para el reto y para llevar al combinado de nuestro país a lo más lejos posible; quiere levantar el trofeo.

James Rodríguez celebra gol con Selección Colombia - Foto: Getty Images

"Jugar el Mundial siempre es una alegría muy grande y más cuando te haces más mayor. Creo que es mucho más lindo que cuando jugué el primer mundial, que tenía 23 años, y siempre es algo grande. Pero es que ahora con 34 años, creo que es mucho más lindo porque el fútbol pasa, el tiempo pasa para todo el mundo; estoy con muy buenas vibras para esa Copa del Mundo y todo el país también. Vamos todos por el mismo camino, y todos lo que estamos dentro sentimos eso", dijo de entrada el exReal Madrid en conversación con Ricardo Orrego.



James no dudó en afirmar que la Selección Colombia tiene un plantel para dar la pelea en tierras norteamericanas el próximo año, que es un combinado fuerte y reconoce que en la interna saben del reto que implica jugar un Mundial, le apostó a llegar a la final y ganarla.

"Estoy tranquilo, porque con el equipo que tenemos, al que le toque, le vamos a dar cara porque este es un equipo grande. Sueño jugar con ellos siempre, somos una selección fuerte, y con la que haremos las cosas bien. Está claro que hay partidos hasta marzo, cuatro meses serán muy largos porque nos gusta mucho jugar juntos, pero hay que prepararnos bien para una Copa del Mundo. Debemos estar preparados tanto física como mentalmente; todos tenemos claro eso, nos estamos jugando cosas grandes, una Copa del Mundo y queremos ganarla, es lo que todos queremos porque en 2024 jugamos una gran final que no se dio", completó el capitán de la 'amarilla.

Por último, el experimentado volante cucuteño agregó que "yo todo lo que hago lo hago con mucha pasión, esa es la clave siempre. Siempre hacer todo con mucha luz, con mucha vibra, para que todo salga bien, y si estás feliz, pues es mucho más fácil todo".