Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Cúcuta sufrió, pero venció 3-2 por penaltis a Real Cundinamarca y ascendió a la Liga BetPlay en 2026

Cúcuta sufrió, pero venció 3-2 por penaltis a Real Cundinamarca y ascendió a la Liga BetPlay en 2026

En el estadio General Santander se vivió un partido dramático, en el que los 'motilones' fallaron dos penales en los 90 minutos, pero al final lograron salir ganadores. El global fue 2-2.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
La formación titular del Cúcuta Deportivo frente al Real Cundinamarca por la final de vuelta del Torneo BetPlay II-2025.
X de @Cucutaoficial

