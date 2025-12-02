Cúcuta sufrió, pero venció 3-2 por penaltis a Real Cundinamarca y ascendió a la Liga BetPlay en 2026

Este martes 2 de diciembre de 2025 quedará para la historia en el seno del Cúcuta Deportivo, que padeció y al final superó 3-2 a Real Cundinamarca en la definición por penaltis, para ascender a la Liga BetPlay en 2026. En los 90 minutos, el partido quedó 2-1 y el global 2-2, por lo que se tuvo que recurrir a los lanzamientos desde el punto blanco para encontrar al segundo nuevo inquilino en primera división de nuestro país. Ahí, hay que recordar que Jaguares ya había logrado su regreso a la A. Los goles en el tiempo reglamentario fueron obra de Lucas Ríos y Jhonathan Agudelo, para el local, y para la visita lo anotó Arney Rocha.

Ante ese triunfo, se armó una completa fiesta en el estadio General Santander y también en todos los rincones de la ciudad.

En la capital de Norte de Santander se vivió un partido de locos. Y es que tuvo de todo. Primero un marco de público espectacular, una hinchada apoyando y sufriendo como la de los 'motilones' y una serie de situaciones que quedarán para la historia de la Primera B en Colombia.

Jhonathan Agudelo, delantero del Cúcuta Deportivo. X de @Cucutaoficial

Para el Cúcuta Deportivo se vivió tensión, drama y unas circunstancias como los dos penaltis fallados del segundo tiempo, en acciones protestadas por todos en Real Cundinamarca, por intermedio de Jhonathan Agudelo - al minuto 74 - se lo tapó el arquero Kevin Cataño, y del argentino Matías Pisano, al 84, y que terminó en el travesaño. Todo esto cuando el partido iba a favor de los 'motilones' 2-1 (2-2 en el global) y un tanto más ponía la serie a su favor.



Toda esa adrenalina se trasladó a los penaltis, ya que el ascenso se definió allí. En la popular 'ruleta rusa' hubo fallos de lado y lado, los arqueros Ramiro Sánchez, de los locales, y Cataño, taparon algunos cobros. Incluso, el golero del Real Cundinamarca se animó a ejecutar desde el punto blanco y el travesaño le dijo que no. El que ejecutó el lanzamiento definitivo para los 'motilones' fue el 'Jopito' Ávarez, quien acabó con la angustia y el Cúcuta Deportivo vuelve a ser de primera. Fue 3-2 en los penaltis.

Así fueron los penaltis:

Jayder Asprilla erró el penalti, se lo tapó Ramiro Sánchez (0-0)

Lucas Ríos erró para el penalti para Cúcuta; lo tapó Kevin Cataño (0-0)

Juan Viveros anotó para Real Cundinamarca (0-1)

Calcaterra anotó para Cúcuta Deportivo (1-1)

Stiven Moreno anotó para Real Cundinamarca (1-2)

Luis Carlos Guevara erró el penalti para Cúcuta, lo tapó Cataño (1-2)

Bayron Caicedo erró penalti para Real Cundinamarca, lo tapó Ramiro Sánchez (1-2)

Mauricio Duarte anotó para el Cúcuta Deportivo (2-2)

Kevin Cataño al travesaño para el Real Cundinamarca (2-2)

'Jopito' Álvarez anotó para el Cúcuta Deportivo (3-2)