Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Por qué Santa Fe se demoró en anunciar el nuevo técnico?; Eduardo Méndez respondió

¿Por qué Santa Fe se demoró en anunciar el nuevo técnico?; Eduardo Méndez respondió

El presidente del vigente campeón del fútbol colombiano aclaró por qué se tomó su tiempo para nombrar a Pablo Repetto como reemplazo de Jorge Bava, quien partió al fútbol paraguayo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Pablo Repetto y Eduardo Méndez
Pablo Repetto y Eduardo Méndez
Gol Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad