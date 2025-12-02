¿Por qué Santa Fe se demoró en anunciar el nuevo técnico?; Eduardo Méndez respondió

El entrenador uruguayo Pablo Repetto fue presentado este martes como nuevo director técnico de Santa Fe con el reto de llevar al equipo bogotano a posiciones de honor en la Copa Libertadores de 2026.

Repetto asumirá las riendas del equipo a partir del martes 9 de diciembre, luego de que el onceno termine su participación en los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana. Reemplaza al también uruguayo Jorge Bava, quien dejó a Santa Fe para dirigir al paraguayo Cerro Porteño.

Eso le permitirá a Repetto diseñar un equipo para encarar la liga colombiana y la Superliga, competencia en la que se enfrentará, a finales de enero de 2026, con el campeón del segundo semestre de 2025.

No obstante, durante la conferencia de prensa en la que Santa Fe dio reveladores detalles del nuevo cuerpo técnico y el proyecto deportivo, también estuvo presente el presidente Eduardo Méndez.



Evidentemente, una de las preguntas que le hicieron al dirigente ‘cardenal’ pasó por el tiempo en el que tardó para encontrar el reemplazante idóneo de Jorge Bava, quien se fuer a mitad de torneo, dejando a Francisco López como interino por más de un mes.

“No nos demoramos, creo que actuamos en el momento preciso con el profesor. No es hoy, no fue ayer, fue hace más de un mes que tomamos contacto. Hubiese podido dirigir los cuadrangulares, pero ya teníamos todo organizado y planificado, y el profe ya venía haciendo un estudio del equipo porque apuntamos a representar bien al país y hacer una muy buena Copa Libertadores. Eso nos da tranquilidad, porque la organización del próximo equipo empezó hace más de un mes”, aseguró Eduardo Méndez.



Repetto y su pasado en el fútbol colombiano

Pablo Repetto se subió al bus de la victoria. Foto: Atl. Nacional.

Santa Fe, que fue campeón del Torneo Apertura, no pudo repetir su exitosa campaña en el segundo semestre. A dos fechas de cerrar los cuadrangulares semifinales, quedó eliminado de la lucha por el título del segundo semestre, el Finalización.

Repetto dejó en agosto de 2024 el banco de Atlético Nacional. Allí estuvo seis meses en los que dirigió 17 partidos con un saldo de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Atlético Nacional fue el undécimo equipo que el estratega dirigió en su carrera, que comenzó en 2006 con el Fénix uruguayo.

El mejor momento del entrenador se produjo al frente del Independiente del Valle ecuatoriano, al que condujo a la final de la Copa Libertadores de 2016, que perdió, precisamente, ante Atlético Nacional.