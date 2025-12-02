Campeón del mundo armó su jugador colombiano ideal; solo necesitó a cuatro

Philipp Lahm, capitán de la Selección de Alemania en la consagración de su país en la Copa del Mundo realizada en Brasil en 2014, habló de Colombia en un vídeo de redes sociales. El 'teutón' fue indagado sobre cómo sería el jugador colombiano ideal para él, teniendo en cuenta todos los talentosos que han nacido aquí, y su respuesta incluyó a varias estrellas de la 'tricolor'.

En un TikTok en la cuenta de futbolsoker, la leyenda del Bayern Múnich dio los nombres de los 'cafeteros' que para él serían los mejores en diversos aspectos. Primero, mencionó que el futbolista perfecto de nuestra nación debería tener el pie derecho de Luis Díaz. El extremo guajiro es bien conocido por Lahm al ser parte del equipo que defendió por 12 años. Desde su llegada a Alemania, el exLiverpool ha tenido un rendimiento superlativo, a la altura de los mejores del mundo, por lo que es natural que para el futbolista retirado deba aportar algo en su concepción del colombiano ideal.

Por otro lado, afirmó que el pie izquierdo debería ser el de James Rodríguez. El creativo también tuvo un paso por el elenco de Múnich, que fue fugaz, pero que dejó para el recuerdo grandes actuaciones como en la serie de semifinales de la Champions League contra el Real Madrid en la temporada 2017/2018, donde hizo un gol y participó de buena manera. James igualmente es bien estimado por su desempeño en el Mundial de Brasil 2014, mismo que ganó Lahm, y en el que el cucuteño fue goleador y anotó un tanto que luego sería reconocido con el Premio Puskás, lo que consiguió que su zurda fuera y siga siendo considerada como una de las más privilegiadas del mundo del fútbol en los últimos tiempos.



James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia Foto: AFP

Luego, el alemán dijo que la capacidad de pase del jugador que imagina es también la del exLeón, reafirmando su gusto por el '10'. Más adelante, Lahm pasó al tema de la velocidad y ahí apareció otro nombre de una estrella con proceso en la 'sele': Juan Guillermo Cuadrado. El del Pisa fue nombrado por la leyenda para la categoría de dribbling, exaltando toda su capacidad de dejar rivales atrás con gambetas. Finalmente, el que fuera lateral derecho y mediocampista, concluyó la conversación nombrando el colombiano con mejor disparo que ha visto en su vida: Radamel Falcao García. El 'tigre' actualmente no tiene equipo, pero en la memoria de Lahm quedaron sus goles en el Atlético de Madrid, Mónaco, y demás clubes a los que perteneció, y su inclusión en el 11 ideal del mundo en el año 2012.