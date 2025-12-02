Deportivo Cali le dijo adiós a estos jugadores para lo que será la Liga BetPlay I-2026

La Liga BetPlay II-2025 se encuentra en plenos cuadrangulares semifinales, pero los equipos que no lograron estar en la definición por la estrella de fin de año, no paran de hacer anuncios. Ese fue el caso del Deportivo Cali que emitió un comunicado en las últimas horas de este martes.

En el enunciado difundido en sus distintas plataformas digitales, la institución 'azucarera' reveló los nombres de algunos jugadores que no continuarán en el plantel profesional para el 2026. Dos de ellos son experimentados y con trayectoria en nuestro balompié.

Así las cosas, se leyó que "el Deportivo Cali informa a su comunidad, medios de comunicación y opinión pública que, tras finalizar los respectivos ciclos deportivos, los jugadores Javier Reina, Rafael Bustamante y Fabián Castillo no continuarán formando parte de nuestra institución".

Jugadores del Deportivo Cali tras el empate con el América por la décima jornada de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

A renglón seguido, el verde del Valle del Cauca complementó que "les desea éxitos" a los tres deportistas "en los proyectos que emprendan en esta nueva etapa de sus carreras deportivas".



En otra parte del comunicado, el Cali expresó que "reafirma su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, coherente y sostenible" para el año entrante, mismo en donde espera volver al protagonismo y luchar por un nuevo título en el rentado local.

Por último, el diez veces campeón del fútbol colombiano precisó, que por ahora, Reina, Bustamante y Castillo son los jugadores que no continuarán, y que "las novedades adicionales serán informadas por nuestros canales oficiales conforme avance el proceso de conformación de la plantilla".



Acá el comunicado completo del Cali:

📄 COMUNICADO OFICIAL



Deportivo Cali confirma la salida de tres futbolistas del equipo profesional masculino. pic.twitter.com/Tzf2JWfyqq — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 2, 2025

Suena un 'viejo conocido' para volver al Cali

De otro lado en los rumores del mercado de fichajes, el nombre de Juan Ignacio Dinenno comenzó a sonar con fuerza para volverse a vestir de 'verdiblanco'. El delantero argentino, de 31 años, se encontraría en conversaciones muy avanzadas, según lo que se divulgó en los medios brasileños.

Recordemos que Dinneno jugó en los 'azucareros' en el 2019, anotando 27 goles y logró una gran conexión en el frente de ataque con su compatriota, Agustín Palavecino. Juan Ignacio milita en Sao Paulo y tiene contrato con la escuadra 'tricolor' hasta diciembre de este 2025.