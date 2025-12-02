Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali le dijo adiós a estos jugadores para lo que será la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Cali le dijo adiós a estos jugadores para lo que será la Liga BetPlay I-2026

A través de un comunicado, Deportivo Cali informó de los futbolistas que no continuarán en su plantel profesional de cara a las competiciones del próximo año. ¡Conozca los que se marchan!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Deportivo Cali festejando un triunfo por Liga BetPlay.
Deportivo Cali festejando un triunfo por Liga BetPlay.
Foto: X del Cali.

Publicidad

Publicidad

Publicidad