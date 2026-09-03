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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero es nuevo técnico de Millonarios; regresa un ídolo de la hinchada azul

Alberto Gamero es nuevo técnico de Millonarios; regresa un ídolo de la hinchada azul

Millonarios hizo el anuncio de su nuevo entrenador tras la marcha de Fabián Bustos y eligió a Alberto Gamero para guiar el barco. Será la segunda etapa del samario en el 'embajador'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Alberto Gamero vuelve a la dirección técnica de Millonarios.
Alberto Gamero vuelve a la dirección técnica de Millonarios.
Foto: AFP

Como dice el adagio popular: 'A rey muerto, rey puesto', y eso fue lo que sucedió exactamente en Millonarios, que después de comunicar la salida de Fabián Bustos, anunció el retorno al banquillo técnico de un ídolo de la hinchada azul: Alberto Gamero.

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El estratega samario, de 62 años, retorna al 'embajador' casi dos años después de su marcha y tres títulos obtenidos, el de la Copa Colombia 2022, la Liga I-2023 y la Superliga en 2024. Gamero tendrá su segundo ciclo en Millonarios, y siendo el gran objetivo el de llegar a las finales y volver a levantar un título del balompié colombiano.

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Hay que precisar que antes de su vuelta al 'embajador', Gamero Murillo había tenido una pausa de seis meses sin dirigir. Su más reciente experiencia en el banco fue con Deportivo Cali, escuadra en la que dirigió un total de 30 partidos, teniendo un saldo de ocho victorias, nueve empates y trece derrotas, lo que se tradujo en un rendimiento del 36%.

Alberto Gamero vuelve a la dirección técnica de Millonarios.
Alberto Gamero vuelve a la dirección técnica de Millonarios.
Colprensa

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Acá el comunicado de Millonarios con el anuncio de Alberto Gamero como nuevo técnico:

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¿En qué equipos ha dirigido Alberto Gamero?

  • Chía Fair Play (2003)
  • Bogotá Fútbol Club (2004)
  • Boyacá Chicó (2006-2013)
  • Águilas Doradas (2014)
  • Deportes Tolima (Dos etapas: 2014-2016 y 2017-2019)
  • Junior de Barranquilla (2017)
  • Millonarios (2020-2024)
  • Deportivo Cali (2025-2026)

Los próximos partidos de Millonarios:

  • Deportivo Pereira vs. Millonarios (6 de septiembre - Liga BetPlay II-2026)
  • Millonarios vs. Deportivo Cali (10 de septiembre - Liga BetPlay II-2026)
  • Cúcuta Deportivo vs. Millonarios (13 de septiembre - Liga BetPlay II-2026).
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