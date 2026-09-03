Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Brasil confirmó dos partidos preparatorios; "veremos al equipo en contextos diferentes"

Brasil confirmó dos partidos preparatorios; "veremos al equipo en contextos diferentes"

Atrás quedó la página del Mundial 2026 y, por eso, el director técnico de la Selección Brasil, Carlo Ancelotti, ya piensa en lo que viene y eligió dos particulares rivales.

Por: EFE
Actualizado: 3 de sept, 2026
Comparta en:
Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior, en la Selección Brasil, durante el Mundial 2026
Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior, en la Selección Brasil, durante el Mundial 2026
AFP

Brasil tendrá en noviembre a Japón y Singapur en el nuevo ciclo del técnico italiano, Carlo Ancelotti, frente a la selección brasileña, después de los tres amistosos que disputará en septiembre y octubre contra Australia e India.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La Canarinha se enfrentará a Japón el 14 de noviembre y a Singapur el día 17, en el Estadio Nacional de Singapur, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Johan Carbonero, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Nueva Zelanda, en partido preparatorio
Colombianos en el exterior

Johan Carbonero dejaría Brasil y seguiría los pasos de delantero de Selección Colombia, en Europa

Últimas noticias

Julio César Uribe, exjugador de Junior de Barranquilla, fue agredido en Perú
Gol Caracol

Exjugador de Junior, América y Medellín fue agredido a la salida del entrenamiento

Arsenal cerró la venta de un jugador más alta de su historia
Gol Caracol

Arsenal cerró la venta de un jugador más cara de su historia; fueron 65 millones de euros

El encuentro con Japón será el primero entre ambos países después de Brasil se impusiera por 2-1 en el Mundial de 2026, mientras que con Singapur se medirán por primera vez con sus equipos absolutos.

Publicidad

La CBF explicó en un comunicado que la elección de los rivales asiáticos responde, entre otros, a la disponibilidad de selecciones durante la fecha FIFA de noviembre, cuando los principales equipos europeos estarán disputando compromisos oficiales de la UEFA y los africanos tendrán una situación similar.

"Enfrentar a Japón y a Singapur nos permitirá observar el comportamiento de la selección en contextos diferentes, algo fundamental en este inicio de ciclo", afirmó el técnico italiano, citado en el comunicado.

Carlo Ancelotti con la Selección de Brasil
Carlo Ancelotti con la Selección de Brasil
AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Según Ancelotti el objetivo es "evolucionar con equilibrio" para enfrentar los próximos desafíos.

Publicidad

Antes de viajar al sudeste asiático, Brasil tendrá tres compromisos que marcarán el comienzo de la preparación de Ancelotti después del Mundial.

La selección brasileña visitará a Australia el 25 de septiembre en Townsville, cuatro días después volverá a enfrentarse a los australianos en Brisbane y el 3 de octubre jugará contra India en Calcuta.

Serán los primeros partidos de Brasil después de su eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026, en los que cayó por 2-1 ante Noruega.

José Enamorado, futbolista colombiano que actualmente juega en Gremio.
Colombianos en el exterior

A José Enamorado lo estafaron en Brasil; giró millonada a hombre que se hizo pasar por DT de Gremio

Ronaldo Nazario
Gol Caracol

Ronaldo Nazario y Roberto Carlos compraron histórico club de Brasil; "el inicio de una nueva etapa"

Neymar, figura y capitán del Santos.
Gol Caracol

Pequeño seguidor de Neymar fue hostigado por pedirle la camiseta al astro de Santos de Brasil

Relacionados

Selección Brasil

Selección Japón

Publicidad

Publicidad

Publicidad