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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Qué partidos del Mundial femenino Sub-20 2026 se verán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu?

¿Qué partidos del Mundial femenino Sub-20 2026 se verán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu?

Con figuras como Luisa Agudelo y Maithé López, la Selección Colombia quiere hacer historia en el Mundial femenino Sub-20 y puede verlo EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Luisa Agudelo, guardameta de la Selección Colombia, juega el Mundial femenino Sub-20 2026
Luisa Agudelo, guardameta de la Selección Colombia, juega el Mundial femenino Sub-20 2026
AFP

La espera terminó y la Selección Colombia ya tiene todo listo para afrontar uno de los grandes retos del año: el Mundial femenino Sub-20, que se disputará en Polonia. La ‘tricolor’, dirigida por Carlos Paniagua, llega a la cita orbital con la ilusión de volver a ser protagonista y con una generación de futbolistas que buscará dejar en alto el nombre del país en el fútbol internacional.

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Colombia quedó ubicada en el Grupo E junto a Costa Rica, Portugal y la República Popular Democrática de Corea, vigente campeona mundial de la categoría. El debut de las dirigidas por Paniagua será el próximo lunes 7 de septiembre frente al seleccionado costarricense, en un partido que marcará el inicio de un camino en el que cada punto será determinante para avanzar a las siguientes fases.

Luisa Agudelo, convocada con Colombia para el Mundial femenino Sub-20.
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Entre las principales figuras de la convocatoria aparecen nombres como Luisa Agudelo, Maithé López, Mariana Silva, Juana Ortegón, Sintia Cabezas y Valerin Loboa, jugadoras que han venido adquiriendo experiencia tanto en el fútbol colombiano como en escenarios internacionales. Agudelo, además, afrontará su cuarto torneo orbital juvenil femenino, convirtiéndose en una de las referentes de este equipo.

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Y para que los aficionados colombianos no se pierdan ningún detalle de esta aventura mundialista, Gol Caracol y Ditu tendrán una cobertura especial. Los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Colombia podrán disfrutarse EN VIVO a través de la señal principal de Gol Caracol, la plataforma digital y la aplicación Ditu.

Pero la ‘Tricolor’ no será la única protagonista. A continuación, conozca qué partidos del Mundial femenino Sub-20 2026 podrá seguir EN VIVO por Gol Caracol y Ditu, con toda la información de fechas, horarios y rivales.

Luisa Agudelo, convocada con Colombia para el Mundial femenino Sub-20.
Luisa Agudelo, convocada con Colombia para el Mundial femenino Sub-20.
Foto: AFP.

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¿Qué partidos del Mundial femenino Sub-20 2026 se verán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu?

Polonia vs. Argentina
Día: sábado 5 de septiembre.
Hora: 8:00 a.m.
Estadio: Arena Katowice.
Jornada: fecha 1 del grupo A.
Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

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Costa Rica vs. Colombia
Día: lunes 7 de septiembre.
Hora: 11:00 a.m.
Estadio: Miejski Lodz.
Jornada: fecha 1 del grupo E.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia vs. Portugal
Día: jueves 10 de septiembre.
Hora: 11:00 a.m.
Estadio: Miejski Lodz.
Jornada: fecha 2 del grupo E.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia vs. Corea del Norte
Día: jueves 10 de septiembre.
Hora: 11:00 a.m.
Estadio: Miejski Lodz.
Jornada: fecha 3 del grupo E.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

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