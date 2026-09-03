Jefferson Lerma, notificado por Crystal Palace sobre una inesperada decisión; ya es oficial

Jefferson Lerma no fue incluido en la lista de jugadores inscritos por el Crystal Palace para disputar la fase de liga de la UEFA Europa League 2026/27, de acuerdo con la nómina oficial publicada por la UEFA.
La ausencia del mediocampista colombiano representa una de las principales novedades para el conjunto inglés de cara a su participación en el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Lerma continúa perteneciendo al Crystal Palace, pero no aparece en el listado presentado para afrontar esta competición.
El colombiano venía de vivir una temporada histórica con el conjunto londinense, con el que conquistó la UEFA Conference League 2025/26. Sin embargo, ahora deberá ver desde afuera la participación del equipo en la Europa League, al menos mientras no se produzcan modificaciones en la lista permitidas por el reglamento de la UEFA.
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Esta es la lista del Crystal Palace para la Europa League
De acuerdo con la página oficial de la UEFA, estos son los futbolistas registrados por el conjunto inglés:
Arqueros
- Dean Henderson
- Walter Benítez
Defensas
- Tyrick Mitchell
- Axel Disasi
- Takehiro Tomiyasu
- Honest Ahanor
- Chris Richards
- Oscar Mingueza
- Ben Chilwell
Mediocampistas
- Jaydee Canvot
- Daichi Kamada
- Will Hughes
- Adam Wharton
- Quinten Timber
- Darío Osorio
Delanteros
- Ismaïla Sarr
- Eddie Nketiah
- Yéremy Pino
- Dwight McNeil
- Jean-Philippe Mateta
- Jørgen Strand Larsen
- Anan Khalaili
Jefferson Lerma no aparece en este listado oficial de la UEFA.
Daniel Muñoz ya no pertenece al Crystal Palace
Es importante aclarar que Daniel Muñoz tampoco aparece en la nómina, pero por una razón diferente. El lateral derecho colombiano dejó oficialmente el Crystal Palace y fue anunciado como nuevo jugador del Nottingham Forest durante el mercado de fichajes de verano.
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De esta manera, Lerma es actualmente el colombiano que continúa en el Crystal Palace, aunque no fue incluido en la lista para la Europa League. Esa situación ha generado interrogantes entre los aficionados colombianos, especialmente por la experiencia y el recorrido del volante. El mediocampista tendrá que concentrarse ahora en las competiciones domésticas con el Crystal Palace.