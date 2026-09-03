Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 3-0 Alianza

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 3-0 Alianza

En el regreso del fútbol al estadio Pascual Guerrero, tras los daños que sufrió por el terremoto, América de Cali hizo de las suyas, ganó y continúa invicto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de sept, 2026
Comparta en:
América de Cali venció a Alianza en el estadio Pascual Guerrero
América de Cali venció a Alianza en el estadio Pascual Guerrero
Twitter de América de Cali

América de Cali está intratable en la Liga BetPlay II-2026. Este jueves 3 de septiembre, derrotó, sin problema, a Alianza, con un contundente 3-0. Dicha victoria tuvo un tinte especial, ya que ocurrió en el regreso del fútbol al estadio Pascual Guerrero, que volvió a abrir sus puertas, tras el terremoto que se presentó el pasado lunes 10 de agosto.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El dominio de los dirigidos por David González fue total, de principio a fin. Fue así como, al minuto 29', Cristian Tovar ganó por los aires, conectó un cabezazo al ángulo y venció al guardameta, Johan Wallens, quien no pudo hacer absolutamente nada para evitar la apertura del marcador. Con la ventaja en el marcador, el monólogo continuó en cancha.

América vs Junior
EN VIVO
Fútbol Colombiano

América 4-2 Junior; así fue el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II

Últimas noticias

Celebración de América de Cali, tras su victoria sobre Alianza en Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

América de Cali gana, gusta, golea, es líder y sigue invicto; victoria 3-0 sobre Alianza

Santa Fe visita este miércoles a River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Fútbol Colombiano

Sanción de Conmebol a Santa Fe por "invasión, lanzar objetos y bandera con mensaje no apropiado"

Justo antes del cierre del primer tiempo y luego de una excelente jugada colectiva, Tomás Ángel infló las redes y amplió la diferencia. Lejos de conformarse con ello, América de Cali fue por más y encontró su premio. El encargado de sentenciar todo y poner el tercero fue Yeison Guzmán, tras un cobro desde el punto blanco del penalti.

Publicidad

De esa manera, los 'diablos rojos' llegaron a 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y ninguna derrota, siendo uno de los clubes que sigue invicto, junto con Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de América de Cali

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 3-0 Alianza

POSICIÓNCLUBPJDGPTS
1América8+1620
2Tolima6+313
3Atlético Nacional5+812
4Medellín5+312
5Millonarios7+311
6Llaneros7+111
7Bucaramanga6+210
8Once Caldas6+49
9Santa Fe6+29
10Águilas Doradas5+29
11Deportivo Cali6+28
12Cúcuta7-58
13Internacional de Bogotá7-27
14Fortaleza7-26
15Deportivo Pereira405
16Jaguares6-55
17Junior5-42
18Alianza7-102
19Boyacá Chicó5-102
20Pasto7-81

¿Cuándo había sido el último partido en el Pascual Guerrero?

La última vez que hubo acción en la cancha del Pascual fue el pasado domingo 9 de agosto, cuando América de Cali derrotó 1-0 a Atlético Nacional, con un gol de Yeison Guzmán, al minuto 46'. Posteriormente, el lunes 10 de dicho mes, se presentó el terremoto que afectó a varias ciudades, entre ellas, 'La Sucursal del Cielo'.

Publicidad

Por eso, el juego contra Fortaleza, de la fecha 5, se aplazó, y los 'diablos rojos' oficiaron de locales frente a Junior de Barranquilla, por la séptima jornada, en la cancha del Francisco Rivera Escobar, ubicado en Palmira. Allí, ganaron 4-2, gracias a las anotaciones de Marcos Mina, Jhon Murillo, Tomás Ángel y, por último, Yani Quintero.

Celebración de América de Cali, tras su victoria sobre Alianza en Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

América de Cali gana, gusta, golea, es líder y sigue invicto; victoria 3-0 sobre Alianza

América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Reviva la victoria de América 3-0 Alianza en partido de la Liga BetPlay II-2026

Disturbios Santa Fe vs América
Fútbol Colombiano

Sanciones a Santa Fe y América por actos de violencia en El Campín; mano dura de Dimayor

Relacionados

Liga BetPlay

Alianza FC

América de Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad