Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 3-0 Alianza

América de Cali está intratable en la Liga BetPlay II-2026. Este jueves 3 de septiembre, derrotó, sin problema, a Alianza, con un contundente 3-0. Dicha victoria tuvo un tinte especial, ya que ocurrió en el regreso del fútbol al estadio Pascual Guerrero, que volvió a abrir sus puertas, tras el terremoto que se presentó el pasado lunes 10 de agosto.

El dominio de los dirigidos por David González fue total, de principio a fin. Fue así como, al minuto 29', Cristian Tovar ganó por los aires, conectó un cabezazo al ángulo y venció al guardameta, Johan Wallens, quien no pudo hacer absolutamente nada para evitar la apertura del marcador. Con la ventaja en el marcador, el monólogo continuó en cancha.

Justo antes del cierre del primer tiempo y luego de una excelente jugada colectiva, Tomás Ángel infló las redes y amplió la diferencia. Lejos de conformarse con ello, América de Cali fue por más y encontró su premio. El encargado de sentenciar todo y poner el tercero fue Yeison Guzmán, tras un cobro desde el punto blanco del penalti.

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De esa manera, los 'diablos rojos' llegaron a 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y ninguna derrota, siendo uno de los clubes que sigue invicto, junto con Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.



América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de América de Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 3-0 Alianza

POSICIÓN CLUB PJ DG PTS 1 América 8 +16 20 2 Tolima 6 +3 13 3 Atlético Nacional 5 +8 12 4 Medellín 5 +3 12 5 Millonarios 7 +3 11 6 Llaneros 7 +1 11 7 Bucaramanga 6 +2 10 8 Once Caldas 6 +4 9 9 Santa Fe 6 +2 9 10 Águilas Doradas 5 +2 9 11 Deportivo Cali 6 +2 8 12 Cúcuta 7 -5 8 13 Internacional de Bogotá 7 -2 7 14 Fortaleza 7 -2 6 15 Deportivo Pereira 4 0 5 16 Jaguares 6 -5 5 17 Junior 5 -4 2 18 Alianza 7 -10 2 19 Boyacá Chicó 5 -10 2 20 Pasto 7 -8 1

¿Cuándo había sido el último partido en el Pascual Guerrero?

La última vez que hubo acción en la cancha del Pascual fue el pasado domingo 9 de agosto, cuando América de Cali derrotó 1-0 a Atlético Nacional, con un gol de Yeison Guzmán, al minuto 46'. Posteriormente, el lunes 10 de dicho mes, se presentó el terremoto que afectó a varias ciudades, entre ellas, 'La Sucursal del Cielo'.

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Por eso, el juego contra Fortaleza, de la fecha 5, se aplazó, y los 'diablos rojos' oficiaron de locales frente a Junior de Barranquilla, por la séptima jornada, en la cancha del Francisco Rivera Escobar, ubicado en Palmira. Allí, ganaron 4-2, gracias a las anotaciones de Marcos Mina, Jhon Murillo, Tomás Ángel y, por último, Yani Quintero.