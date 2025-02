Alberto Gamero 'estalló' y contó toda la verdad; habló de insultos y groserías por WhatsApp

La salida de Alberto Gamero , de manera sorpresiva de Millonarios, todavía sigue causando tema de debate en el fútbol colombiano. Y justamente, con el samario como principal protagonista para aclarar todo lo que sucedió, los motivos de su renuncia ya han salido a la luz.

Y es que, según lo dio a conocer el estratega ‘embajador’ en una entrevista con ‘ESPN’, todo habría tenido que ver con un desgaste y roce, que ya era muy evidente, con la hinchada del equipo ‘albiazul’.

“La verdad Influyeron muchas cosas. Esto pasa en los grandes equipos y yo creo que, así como ahora salgo a la calle y encuentro mucha gente e hinchas que me dan las gracias por lo que se hizo en Millonarios, agradecidos; también encuentro hinchas con insultos, groseros y a veces uno piensa que es mejor salir así del equipo, donde todavía hay un sector de la afición que agradece, para el día de mañana no ser odiado”, indicó de entrada Gamero.

Sumado a eso, el samario habló de chats y demás que le llegaban, en los que aficionados ‘albiazules’ pedían su ‘cabeza’: “Del 8 de diciembre al 30 pasaron muchas cosas. El hecho de irme yo para Argentina era tratando de no ver tantas cosas, porque aparte era groserías e insultos. Para allá me fui doce días y, pasar un 24 y 31 de la forma en la que la estaba pasando yo, no era justo; me levantaba todos los días a ver el Whatsapp y encontraba cosas horribles”.

*Otras declaraciones de Alberto Gamero:

¿Qué sensaciones le quedan de su adiós en Millonarios?

“Sin embargo, sí hubo cosas donde me cortaron las alas, hubo cosas donde me desanimé, donde no sabía el porqué ese trato conmigo y al fin de cuentas es un tiempo, cinco años es un tiempo bueno en una institución y hay que coger fuerzas y energías; ahorita estoy en eso”.

¿La eliminación de la final afectó?

“Después de la eliminación a mí me fue de los que me dio más duro, pero en ese entorno yo hablaba casi todos los días con los directivos, especialmente con el doctor Serpa y Camacho, tratando siempre lo que era organizar el 2025, mirando cosas, alternativas, donde se podía haber hecho precisamente para este año”.

¿Siguieron los insultos en su contra?

“Me di cuenta que, desde el día en que renuncie a Millonarios, ya no ha habido más insultos y he estado más tranquilo, pero no me sentía bien. Al 30 o 31 de diciembre, que ya casi era la citación del grupo yo no me sentía con fuerzas y de pronto llegar aquí, para esa fecha, el equipo tenía posibilidad de encontrarle una alternativa al puesto”.

¿Fue la mejor decisión renunciar a Millonarios?

“Intenté hacer las cosas de lo mejor posible y esa es la tranquilidad; las principales personas que no querían que yo me fuera de Millonarios eran Gustavo Serpa y Enrique Camacho, eso e algo emocionante y satisfactorio, pero no sabía si iba a responder a esa confianza; no sabía qué iba a pasar después, yo salí muy agradecido con ellos”.