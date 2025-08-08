Alberto Gamero no fue visitante en Millonarios vs. Cali; así lo recibieron en El Campín

Millonarios y Cali se enfrentaron en la noche de este viernes 8 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en compromiso válido por la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025, pero antes de que rodara el balón, Alberto Gamero, actual técnico del elenco 'azucarero', recibió un bonito recibimiento por parte de los hinchas 'embajadores'.

Y es que el timonel samario, de 61 años, volvió a la que fue su casa por muchos años, dejando tres títulos en ese paso: Liga, Copa y Superliga, ganándose el respeto y cariño de toda la hinchada del azul bogotano, que esta noche no dudaron en correar su nombre cuando se dispuso a salir al gramado del juego de El Campín.

Así fue como en las tribunas del máximo escenario deportivo de la capital de la República se escuchó al unísono y con un solo sentimiento: "Gamero, Gamero, muchas gracias Gamero" . A continuación estallaron los aplausos para el estratega del Deportivo Cali, que después no dudó en agradecer las muestras de cariño.