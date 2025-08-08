Publicidad

Alberto Gamero no fue visitante en Millonarios vs. Cali; así lo recibieron en El Campín

Alberto Gamero no fue visitante en Millonarios vs. Cali; así lo recibieron en El Campín

El DT samario retornó a el estadio El Campín este viernes, un escenario que fue su casa por muchos años. Los hinchas de Millonarios le dieron un particular recibimiento.