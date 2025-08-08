Fichaje estelar de Nacional se lesionó y preocupa para duelo de Copa Libertadores contra Sao Paulo

Nacional se impuso con comodidad a Alianza FC en el Polideportivo Sur, pero tras el compromiso de la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025, el verde paisa sufrió una dura baja de cara al vital juego por Copa Libertadores contra Sao Paulo el próximo martes; el propio técnico del club, Javier Gandolfi, lo confirmó en rueda de prensa. Es una de las últimas incorporaciones: Facundo Batista.

El delantero uruguayo abrió la cuenta para el 'verdolaga' tras un pase de Juan Bauza, marcando así su primer gol con la camiseta del club antioqueño. No obstante, el futbolista de 26 años en la segunda parte recibió un golpe en el rostro que lo sacó del partido contra los valduparenses.

Así las cosas, a Gandolfi le consultaron en rueda de prensa qué había pasado con Batista, el diagnóstico no fue nada positivo.

Nacional se impuso a Alianza FC en el Polideportivo Sur. Colprensa

- ¿Qué pasó con Facundo Batista que salió con dolor en el rostro?

"Lastimosamente me informan que Facundo tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando a la clínica para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición y por el momento, por algo pasan las cosas y le dimos la tranquilidad de que tiene que estar tranquilo", precisó el entrenador de Atlético Nacional en su charla con los medios de comunicación.