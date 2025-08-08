Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fichaje estelar de Nacional se lesionó y preocupa para duelo de Copa Libertadores contra Sao Paulo

Fichaje estelar de Nacional se lesionó y preocupa para duelo de Copa Libertadores contra Sao Paulo

El propio técnico de Nacional, Javier Gandolfi, lo confirmó en rueda de prensa tras vencer a Alianza por Liga BetPlay. El juego contra Sao Paulo es el martes en el Atanasio.