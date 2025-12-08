"A Medellín solo le queda resarcirse ganándole la Copa BetPlay a Nacional"

Independiente Medellín cerró su participación en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025 con una victoria 2-1 sobre Junior en el Atanasio Girardot. El resultado, sin embargo, no cambió el destino del equipo antioqueño, que ya estaba eliminado de la pelea por la estrella debido a los puntos perdidos en jornadas anteriores. A pesar de la frustración por no haber logrado el objetivo en la Liga, el equipo de Alejandro Restrepo encara ahora el desafío final de la temporada: disputar la final de la Copa BetPlay 2025 frente a Atlético Nacional.

Después del partido, Restrepo hizo una autocrítica profunda sobre lo que ocurrió con su equipo durante el semestre, especialmente tras un sólido todos contra todos que terminó sin la recompensa esperada en las fases decisivas. El entrenador explicó: “Todos nos preguntamos por qué hicimos un tambo en el todos contra todos y aflojamos tanto en los cuadrangulares. Yo creo que existen varios puntos. Hubo muchos partidos donde estábamos montados en el juego, generamos las mejores situaciones y un error nuestro siempre ponía al rival por delante en el marcador. Ya después, en finales, esos pequeños detalles marcan mucho la diferencia. Y eso nos pasó en el partido con Junior en Barranquilla y en el clásico contra Nacional. Lo curioso es que en el primer semestre nos pasó al revés: clasificamos de octavos, subimos el rendimiento y terminamos disputando la final. Solo queda tener los pies sobre la tierra y enfocarnos en la final de Copa que se nos viene, que será una forma de resarcirnos".

Restrepo también valoró el esfuerzo del equipo en un año sin competencias internacionales, señalando la importancia de haber regresado a ese escenario, tras conseguir el tiquete a Copa Libertadores: “Venimos de un año donde no tuvimos torneo internacional. Era una deuda que había, y es muy importante para la hinchada, los directivos y los jugadores. Por lo que significa, es un objetivo que nos trazamos desde el principio. Al final no se trata de ganar o perder el año, sino de ir consiguiendo esos objetivos que se plantearon”.

Respecto al título que aún está en juego, el DT del DIM enfatizó el enfoque total del plantel: “Ahora tenemos la final de un campeonato, la cual no podemos olvidar cómo llegamos a ella. El camino recorrido es importante, pero es aún más importante la final que nos vamos a jugar, porque es un título. Ahora el foco está puesto en eso y esperamos poder obtener esa alegría”.



Finalmente, anticipó lo que será el duelo contra Nacional en la final copera: “Ahora viene un partido diferente, con una emotividad distinta. Es una final. Esperemos que los aprendizajes que hemos cosechado durante todo este tiempo nos sirvan para competir en ese encuentro”.

El Medellín se prepara para una serie definitiva con un matiz especial: enfrentará a su rival de patio, con la obligación de cerrar el año con un título que le permita compensar la decepción sufrida en la Liga.