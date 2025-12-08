Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Fútbol Colombiano  / "A Medellín solo le queda resarcirse ganándole la Copa BetPlay a Nacional"

"A Medellín solo le queda resarcirse ganándole la Copa BetPlay a Nacional"

Pese a la victoria sobre Junior, Independiente Medellín se quedó por fuera de la final de la Liga BetPlay II-2025 y ahora solo le queda luchar por el título de Copa Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Independiente Medellín.
Independiente Medellín.
COLPRENSA.

