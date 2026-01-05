Alfredo Arias llegó a Barranquilla y facturó por rumores en Junior; “aciertan menos de lo que pegan”

Junior de Barranquilla es el actual campeón de la Liga BetPlay del fútbol colombiano, pero en las huestes del equipo 'tiburón' no se conforman y buscarán seguir por la senda del triunfo en este nuevo año. Por eso, el técnico Alfredo Arias y sus dirigidos le madrugaron a la pretemporada para empezar a trabajar en los retos del 2026: Superliga, Liga BetPlay, Copa BetPlay y la Copa Libertadores.

Y en su arribo a la capital atlanticense, el técnico uruguayo habló de la confección de la nómina, de la reducción de cupos en el plantel, de salidas y llegadas, pero también dejó un recado a la prensa que cubre al elenco 'tiburón', por algunos rumores que se han dado en los recientes días.



Alfredo Arias y su mensaje a la prensa de Barranquilla

En su llegada al aeropuerto, el DT del Junior afirmó de entrada para 'El Heraldo' que todo está "excelente, vamos a ver, estamos armando el equipo, tratando que queden la mayor cantidad de los que quedaron campeones", enfocándose en que para él "un equipo que sale campeón el mejor refuerzo es que se queden, pero claro, hay circunstancias y factores que uno no puedo controlar y se irá viendo en los próximos días".

De hecho, enfatizó en que para este año "el problema es lo de los 25 jugadores inscritos, que hace que el juego sea diferente en estos días y otros factores como otros que terminaron contrato y tienen que renovar, yo no me puedo meter en eso".

Pero luego llegó el momento en el que le envió un mensaje a la prensa que cubre al Junior de Barranquilla, por los constantes rumores y nombres de futbolistas que se han puesto en la órbita para reforzar al equipo, para buscar defender el título. "Hasta no hablar con él no me consta nada (con Steven 'Titi' Rodríguez y una supuesta salida), si le llevaran la cuenta a todos los que dicen estos días, ustedes aciertan menos que lo que le pegan, pero como a ustedes no les llevan las cuentas de los goles", dijo de forma jocosa Alfredo Arias.



Acá más declaraciones de Alfredo Arias, técnico del Junior:

*Fichaje de Juan David Ríos

"Es un buen jugador, con experiencia de ser campeón, pero está el dolor de no contar con Didier Moreno, pero son circunstancias personales que siempre son respetables".

*No dar pistas de fichajes

"Todo el mundo en esta época quiere delanteros, estamos viendo y otra posición. No voy a dar nombres porque luego todo se estropea, mejor calladito es más bonito".

*Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez, confirmados en Junior

"Son buenos jugadores, lo importante es que tenemos un equipo campeón que ojalá podamos mantener la actitud, principalmente, la humildad también".