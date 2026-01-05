Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Arias llegó a Barranquilla y facturó por rumores en Junior; “aciertan menos de lo que pegan”

Alfredo Arias llegó a Barranquilla y facturó por rumores en Junior; “aciertan menos de lo que pegan”

El técnico uruguayo Alfredo Arias, actual campeón de la Liga BetPlay del fútbol colombiano, ya regresó de sus vacaciones y espera mantener la nómina que consiguió el título. Habló de los refuerzos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla.
Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla.
X de @JuniorClubSA

Publicidad

Publicidad

Publicidad