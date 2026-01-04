La foto de Luis Fernando Muriel que ilusiona a hinchas de Junior; hay expectativa

El nombre de Luis Fernando Muriel es uno de los que más ha sonado en la actual ventana de transferencias del fútbol colombiano. El delantero ha sido relacionado con Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

Si bien el oriundo de Santo Tomás (Atlántico) tiene un vínculo contractual con Orlando City hasta este 2026, los rumores indican que el cuadro de la Major League Soccer (MLS) buscaría darle salida al experimentado futbolista con la finalidad de liberar masa salarial; por esa situación, el ‘tiburón’ y el ‘verdolaga’ lo estarían monitoreando.

Luis Fernando Muriel, posible refuerzo de Junior de Barranquilla. Getty Images.

Entreno con jugadores del ‘rojiblanco’

En las últimas horas un material fotográfico ha llamado la atención en las redes sociales. El protagonista del mismo es Muriel Fruto, ya que entrenó con algunos de los jugadores del Junior.



Fue Christian Daes, CEO de Tecnoglass, el encargado de compartir las instantáneas de ‘Lucho’ Muriel ejercitándose junto al defensor Jermein Peña y el volante Daniel Rivera. Todos ellos lucieron muy sonrientes en las imágenes.

Dicho entreno, que se llevó a cabo en la sede de Tecnoglass, activó el optimismo y entusiasmo entre los hinchas del ‘tiburón’, pensando en la posibilidad de que el exAtalanta y Sevilla se vista con los colores del ‘rojiblanco’ para este 2026.

Recordemos que Christian Daes es un hincha reconocido del Junior y es muy cercano a la familia Char, dueño del elenco de la capital del Atlántico. El empresario ha repartido diversos premios entre los futbolistas del club por logros obtenidos; esas dinámicas han causado revuelo en las plataformas digitales.

🦈⚽️ Jermein Peña, Luis Fernando Muriel y Daniel Rivera se entrenan juntos. pic.twitter.com/IvKfGgRf6t — Toque Sports (@ToqueSports) January 3, 2026

Muriel no oculta sus intenciones de portar la 'rojiblanca'

"Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando, nada más", esas fueron las palabras del delantero, de 34 años, en medio de un 'live' en Instagram con Teófilo Gutiérrez cuando fue consultado por sus opciones de arribar al Junior.



¿En qué equipos ha jugado Luis Fernando Muriel?

Deportivo Cali

Udinese

Granada

Lecce

Sampdoria

Sevilla FC

ACF Fiorentina

Atalanta

Orlando City S.C (Su club actual, al que se unió en febrero de 2024, firmando un contrato hasta 2026).

También ha sido un jugador habitual en la Selección Colombia, participando en diversas competiciones como la Copa América y la Copa Mundial de la FIFA.