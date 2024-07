Alfredo Arias, molesto por las dos polémicas arbitrales en Medellín 1-1 Millonarios

Medellín dejo escapar la victoria ante su gente en el estadio Atanasio Girardot, en el tiempo de adición del encuentro frente a Millonarios, que finalizó 1-1. Sin embargo, este jueves se dieron dos jugadas polémicas en el segundo tiempo de ese duelo, que fueron tema en la rueda de prensa del técnico Alfredo Arias.

Por eso, el entrenador uruguayo inició siendo cauteloso con el tema, pero poco a poco fue expresando su molestia frente a las decisiones tomadas por Carlos Ortega.

¿Qué dijo Alfredo Arias sobre las polémicas arbitrales en Medellín vs Millonarios?

“En el fútbol no hay merecimientos, pero creo que merecimos mejor suerte y un mejor resultado, apartando lo del arbitraje, está bien, seguramente son ustedes los que tienen que decir si los que estuvimos en cancha jugamos bien o no, si cumplimos o no, si tuvimos errores o no, son ustedes. Ya de por sí Millonarios es muy difícil y jugadas puntuales que pudimos quedar en superioridad numérica, quedamos en inferioridad, nosotros éramos once nada más”, dijo de entrada el técnico Alfredo Arias.

Por la misma línea, el DT del Independiente Medellín, aseguró que a pesar de revisar la jugada del pisotón de Daniel Mantilla contra Cristian Graciano, en el segundo tiempo, no pudo creer que no fuera expulsado el jugador de los ‘embajadores’.

“Hablo de errores, nada de culpas, está en ustedes hacer el análisis si este partido tenia que llegar a los últimos minutos de la manera que llegó. Creo que el ser humano se equivoca y siempre pedí una ayuda para ellos, el problema es equivocarse y después de ver que te sigas equivocando, eso es lo que no me deja inconforme. El mundo fútbol por lo que he sabido le está buscando una vuelta de tuerca para que las cosas sean más justas”, aseveró.

Acá más declaraciones de Alfredo Arias, técnico del Medellín:

*Valorar el rendimiento de su equipo

"Yo creo que nuestro equipo hizo muchísimas cosas, jugamos ante un buen equipo, sabemos que es el equipo que más proceso tiene en Colombia y Sudamérica, con un gran técnico que lo merece el proceso, jugadores que vienen con varios tiempos jugando a lo mismo, refuerzos que llegaron, todo eso valoriza la actuación de mi equipo hoy. Mis jugadores continuaron como terminaron el semestre".

*La lesión de Pablo Lima y la sorpresiva salida de Cristian Graciano

"Lo de Pablo es una lesión muscular, la pantorrilla, el gemelo. Graciano quedó resentido de la entrada que le hace Daniel Mantilla y de ahí no se recuperó, tratamos de aguantarlo porque no teníamos un suplente natural de lateral, hasta que nos dijo que no podía".