Alfredo Arias: "Nos llevamos un punto que nos sabe a poco; hay errores que no debemos cometer"

Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla, analizó lo que fue el empate a dos goles contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, este domingo. Y es que los dirigidos por el uruguayo ganaban 0-2, pero luego el DIM le igualó la contienda en poco tiempo; si fuera poco, Guillermo Paiva erró un penalti.

"Creo que hicimos un muy buen partido ante uno, dicho por todo el país, uno de los mejores equipo que está jugando. Vinimos a ganarlo, nos planteamos para ganar. Los números eran claros que teníamos la capacidad para venir a protagonizar, lo hicimos, nos pusimos en ventaja, hacemos un penal de una pelota que se va afuera; y Medellín, con su gente; se puso un partido y en un pelotazo frontal y lo empata, y nosotros vamos otra vez y forzamos el penal y lo erramos; el tercer partido que estamos errando penalti. Nos deja el sabor de haber perdido dos puntos. Hicimos un buen partido y eso nos tiene que dar ánimo de cara al futuro y a lo que viene", dijo de entrada Alfredo Arias en su charla con los medios de comunicación.

Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla. Colprensa

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

-¿Qué pasó que Junior se dejó igualar el partido?

Publicidad

"A veces no es tan fácil, y más en caliente, poder justificar qué pasó en esos minutos. Pasó que el rival se vino más que nada a pundonor y ganas, y salteando líneas, nos tiran una pelota al área, la pelota ya estaba prácticamente afuera y cometemos un penalti; hay un error nuestro y le damos vida. Ellos juegan, en su estadio y su gente, se nos vinieron y convirtieron el segundo, pero después no tuvieron más y nosotros sí. Incluso, tengo que volver ver alguna de esas faltas dentro del área a Enamorado (José) si fueron o fueron como dijo el juez que las estaba simulando. Si hay dudas que hay un penal o dos penal más es porque pisamos el área de ellos".

- Más análisis del juego contra Medellín

Publicidad

"No, nos vamos contentos porque a la larga perdimos dos puntos, todo es aprendizaje y nos medimos con un rival que va a estar arriba".

- Los aspectos a corregir...

"Creo que mis jugadores lo hicieron bien, pusieron una actitud dentro de la cancha que me enorgullece hoy (domingo) y para el futuro. Hay errores que cometimos, que lo tenemos que mejorar y no tenemos que cometer; todo lo bueno que se hizo me deja tranquilo, que vamos por buen camino".

- Lo que le gustó de Junior

Publicidad

"Salieron muchas cosas, otras no, Medellín también hizo su esfuerzo y no sería justo decir que no lo hizo bien. Hoy (domingo) cometimos menos errores que en otros partidos, creo que estuvimos más sólidos, mantuvimos la intención que hemos tenido en todos los partidos y nos llevamos un punto que nos sabe a poco"