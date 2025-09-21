Medellín y Junior empataron 2-2: lluvia de goles y penaltis en el Atanasio Girardot

Este domingo 21 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Junior empataron 2-2 por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025. Si bien el primer tiempo se fue con el marcador en blanco, en la segunda parte hubo lluvia de goles de lado y lado.

El juez Jairo Mayorga dio el pitazo inicial y el juego de inmediato se convirtió en un ida y vuelta. La primera fue para el DIM. A los 11 minutos, Jarlan Barrera filtró un pase para Brayan León, quien sacó un zurdazo que terminó estrellándose contra un costado del arco.

Un minuto más tarde, el local insistió y Francisco Chaverra probó con un disparo de media distancia que pasó muy cerca del vertical.

Los 'curramberos' tuvieron claridad en ofensiva hasta el 25'. Paiva intentó desde fuera del área con un remate potente que obligó al arquero Éder Chaux a estirarse al máximo para evitar la anotación rojiblanca.

Publicidad

Casi al instante, el local respondió. Esneyder Mena quedó mano a mano y remató abajo, pero el guardameta Mauro Silveira respondió con la pierna para salvar, justo cuando parecía llegar el primer gol del Medellín.

La última del primer tiempo fue la más clara de todas. Al 40', José Enamorado recibió un pase de Jermein Peña al borde del área, dejó en el camino a un par de rivales y habilitó de nuevo al defensor central que desperdició la oportunidad al enviar la pelota por encima del arco.

Publicidad

La segunda parte fue muy diferente y se dio una lluvia de goles. Junior hizo un gol de camerino al 46'. Enamorado ganó un rebote en el borde del área y, sin marca, ejecutó un remate preciso al costado que dejó sin reacción al arquero Chaux.

La visita siguió de largo y amplió la ventaja al 53'. Paiva ganó un balón aéreo con un cabezazo y lo pivoteó para dejar solo a Jesús Rivas, quien definió con un sutil globo por encima de Chaux.

Las cosas no pintaban bien para el DIM, pero se recuperó rápidamente y logró la paridad. Al 61', Francisco Chaverra descontó de tiro penalti luego de un agarrón en el área sobre León. Dos minutos más tarde, tras pase de Daniel Londoño, Jarlan Barrera anotó su primer gol con la camiseta del 'poderoso'.

Las emociones no pararon y al 68' le pitaron un penalti a favor al Junior por una falta sobre Enamorado. Paiva tomó la pelota, ejecutó con pierna derecha, pero Chaux se hizo grande y atajó.

Publicidad

Finalmente, 'poderosos' y 'tiburones' quedaron en 'tablas'. Junior es segundo con 22 puntos y DIM es tercero con 21 unidades.

Ficha técnica

Publicidad

Independiente Medellín: Éder Chaux, Esneyder Mena (Ménder García - 57'), José Ortiz, Fainer Torijano (Jhon Palacios - 75'), Daniel Londoño, Baldomero Perlaza, Halam Loboa (Alexis Serna - 57'), Francisco Chaverra, Jarlan Barrera (Léider Berrío - 84'), Brayan León y Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Junior: Mauro Silveira, Edwin Herrera (Jhomier Guerrero - 90+3'), Javier Báez, Daniel Olivera, Jermein Peña, Yeison Suárez, Guillermo Celis (Fabián Ángel - 90+2'), Didier Moreno, Jesús Rivas (Yimmi Chará - 65'), José Enamorado (Bryan Castrillón - 90+3') y Guillermo Paiva (Steven Rodríguez - 77'). DT: Alfredo Arias.

Árbitro: Jairo Mayorga.

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Publicidad

Goles: José Enamorado (47'), Jesús Rivas (53'), Francisco Chaverra (61') y Jarlan Barrera (63').