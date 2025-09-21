Deportivo Cali se quedó con el título de la Liga femenina BetPlay; le ganó en penaltis a Santa Fe

¡Una final de Liga femenina BetPlay con todos los condimentos! Gol, expulsiones, jugadas discutidas, atajadas y cobros desde el punto blanco del penalti; así fue el desarrollo que presentaron este domingo Deportivo Cali y Santa Fe en el estadio de Palmaseca. Finalmente, las 'azucareras' se quedaron con el título y son bicampeonas. Fue 5-4 en los penaltis, tras el 1-1 en el marcador global. Luisa Agudelo atajó uno de los cobros.

Fue una definición de infarto, en donde ambas plantillas mostraron lo mejor de su repertorio, pero con unas 'azucareras' obligadas a imponer condiciones en cancha debido a que estaban abajo en el marcador global.

De entrada, las dirigidas por Jhon Alber Ortiz tuvieron la primera opción clara. Cabezazo de Ingrid Guerra que terminó desviado de la portería custodiada por Yessica Velásquez. Santa Fe, por su parte, le apostó al juego vertical, directo, y a la media distancia, teniendo por esta vía un par de oportunidades. Una de esas fue ejecutada por Karla Viancha, pero Luisa Agudelo se erigió con una buena atajada.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Santa Fe en la gran final de la Liga femenina BetPlay. Colprensa

Con el correr del reloj, las verdes caleñas le apostaron a las asociaciones teniendo a Aponzá y Lorena Cobos. Precisamente, esta última marcó el 1-0 para el Deportivo Cali al minuto 42. La número '30' puso a celebrar a todos en el Palmaseca; la serie se igualó y las ilusión se hizo viviente para las locales. Así se cerró la primera parte.

Para los segundos 45 minutos, Cali le apostó a la misma dinámica con la que terminó la segunda parte y Santa Fe se defendió a cada intento de las 'azucareras'.

Luego, el compromiso estuvo marcado por las faltas constantes y el ritmo del juego fue muy cortado. Después se desató la polémica por una jugada que pitaron en primera instancia como penalti para el Cali por una mano de Katherine Valbuena, pero tras el llamado por parte del VAR se declinó lo primero y se determinó fuera de lugar. Hubo discusión desde las verdiblancas hacia la árbitra Mariana Quintero.

Tras esa acción el Cali no bajó los brazos y ocasionó que las 'leonas' en los minutos minutos del tiempo reglamentario se quedara con dos jugadoras menos; primero fue Valbuena por doble amarilla, y después, Mariana Silva.

Los 90 minutos terminaron 1-1 y se vinieron los penaltis. En los cobros desde el punto blanco fueron más efectivas las verdes caleñas, marcando sus cinco lanzamientos. Logrando así el título, el bicampeonato, y de paso, su tercer campeonato en la Liga femenina BetPlay. Todos se lo han ganado a Santa Fe.

Deportivo Cali y su once titular contra Santa Fe. COLPRENSA.

Así fueron los penaltis