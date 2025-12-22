"A Lamine Yamal no sé qué le pasa, tiene 18 años, y se cree Lionel Messi"

Hoy por hoy, Lamine Yamal es la figura más predominante del Barcelona, club con el que ya suma tres títulos en su palmarés a sus 18 años.

Sin embargo, la ‘perla’ azulgrana se ha visto envuelta en los últimos meses en más de una polémica, tanto por sus declaraciones como por su vida fuera de las canchas, situaciones que lo han expuesto al escarnio público.

“No sé qué le ha pasado a Lamine Yamal”

Lamine Yamal, joven figura del Barcelona AFP

En las últimas horas se volvió viral un video de Nicolás Garrido, un niño de 10 años que juega en el Sant Andreu y que dio de qué hablar tras sus declaraciones a ‘El Chiringuito’.



En entrevista con el medio citado, el joven futbolista reveló que le tiene rabia al Barcelona, ya que fue apartado del club cuando tenía siete años.

“Le tengo rabia al Barcelona, me sacaron a los siete años, me lo tienen que explicar cuando sea más grande”, dijo Nicolás Garrido.Tras sus palabras, el periodista animó al niño a seguir luchando para tener una nueva oportunidad en el conjunto culé en el futuro.

No obstante, Garrido no se detuvo ahí, pues confesó que su ídolo es Carles Puyol, pero también aprovechó para enviarle una pulla a Lamine Yamal.

“Lamine Yamal a mí me gusta un poco, pero ahora no sé qué le ha pasado. Tiene 18 años y se cree Messi”, aseguró el jugador del Sant Andreu.