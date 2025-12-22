Síguenos en:
"A Lamine Yamal no sé qué le pasa, tiene 18 años, y se cree Lionel Messi"

La estrella del Barcelona recibió duras críticas de un niño de 10 años, quien no tuvo tapujos a la hora de referirse al ‘10’ azulgrana en un video que le da la vuelta al mundo por la fluidez verbal del joven jugador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
Lamine Yamal, en el más reciente partido del Barcelona por LaLiga EA Sports
Lamine Yamal, en el más reciente partido del Barcelona por LaLiga EA Sports
Foto: AFP

