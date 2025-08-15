Alfredo Arias perdió la paciencia y regañó a figura del Junior; “La cagas y luego no escuchas”

Junior de Barranquilla ha tenido un arranque de campeonato que ilusiona a sus hinchas, todo de la mano de los refuerzos, de jugadores de experiencia y de su nuevo técnico, Alfredo Arias, quien ha implementado una idea de juego clara que se ha visto reflejado en los resultados de Liga BetPlay 2025-II.

Con seis partidos disputados el cuadro 'tiburón' ya tiene 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y sin registrar aún derrotas, pero además de eso gustando con su juego y hasta remontando encuentros que parecían perdidos.

Alfredo Arias, cercano a la prensa, abrió en las últimas horas un entrenamiento del Junior previo a su partido contra Bucaramanga el próximo lunes, por la jornada 7 de la Liga BetPlay 2025-II, donde se observó como le exige a sus dirigidos, como paso con José Enamorado, quien se llevó su regaño por no acatar las órdenes del timonel uruguayo.



Alfredo Arias y el regaño a José Enamorado

“Ey, José, estoy hablando yo. ¿Qué dije, qué dije? No escuchas nada porque además que la cagas, después no escuchas", fueron las crudas palabras del técnico del Junior para el habilidoso jugador, luego de que el 'charrúa' detuviera el ejercicio grupal en el que estaban y el atacante no le prestara atención a sus indicaciones.

Por supuesto, con la prensa barranquillera presente, ese clip no tardó en viralizarse en redes sociales, dejando ver que además de la 'paternidad' que muestra Alfredo Arias con sus jugadores, también muestra que en momentos de competencia es muy exigente con los suyos.

💥 El fuerte regaño de Alfredo Arias a José Enamorado.



"José estoy hablando yo. ¿Qué dije? ¿Qué dije?"



"Aparte que la cagas, después no escuchas" pic.twitter.com/MVuGL7Dqxc — elambito (@elambito) August 15, 2025

Publicidad

De hecho, en rueda de prensa Alfredo Arias dejó saber que a pesar de que Junior esté líder y dejando buenas sensaciones, no quiere que la mirada se desvíe de lo que deben corregir, en especial para cuando aparezca alguna derrota en medio del campeonato.

“Nosotros tenemos que mejorar, sin ninguna duda. Hay que profundizar las cosas buenas que hemos hecho. Han existido errores puntuales, incluso míos y a medida que la competencia va aumentando eso se va mejorando. Si queremos llegar a la final, hay un margen grande para mejorar. Todos, primero yo, sabemos que debemos corregir. Hay situaciones de partido que debemos corregir, porque si no lo vamos a pasar mal. Habíamos deseado esta semana larga para trabajar con los jugadores, hablar", declaró el uruguayo ante los medios de comunicación.

Alfredo Arias en Junior de Barranquilla X @JuniorClubSA

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Junior en Liga BetPlay 2025-II?

Este lunes 18 de agosto se jugará el partido de la fecha 7 del fútbol colombiano para el equipo barranquillero contra el Bucaramanga, a las 5:15 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde se espera que al ser festivo en nuestro país asista una buena cantidad de hinchas 'tiburones'.

Después de ese duelo frente a los santandereanos visitarán la capital de la República, en la octava jornada, donde se medirán a Millonarios el sábado 23 de agosto, a las 8.30 p.m.