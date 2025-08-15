Publicidad

Periodista le dijo a Camilo Ayala, DT del Pasto, que a su equipo "le cabecean más que en un velorio"

Tras perder con Envigado en la Liga BetPlay II-2025, un periodista le hizo una pregunta a Camilo Ayala, técnico del Pasto, con tinte de reclamo por los errores cometidos en dicho juego.