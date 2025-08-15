Periodista le dijo a Camilo Ayala, DT del Pasto, que a su equipo "le cabecean más que en un velorio"

Deportivo Pasto perdió en condición de local 0-1 contra Envigado en partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2025. El conjunto 'volcánico' cedió valiosos puntos en el Departamental Libertad, en un compromiso que no tuvo el mejor de los desempeños y en la rueda de prensa posterior, al técnico local, Camilo Ayala, le hicieron una pregunta con tinte de reclamo sobre los errores que comete el equipo en cada uno de los juegos.

Así fue como un comunicador interrogó al timonel del cuadro nariñense sobre lo siguiente: "¿Qué entrena usted, porque los errores que comete el Deportivo Pasto en el funcionamiento son los mismos y usted ha tenido más sesiones de entrenamiento que partidos oficiales y los errores son los mismos. Yo le pongo una referencia y usted lo sabe, a usted le cabecean en todos los partidos; le cabecean más que en un velorio, entonces qué hace usted en las sesiones de entrenamiento que han sido muchas para corregir los problemas en temas defensivos errores, de pelota quieta, del juego aéreo, de posesión que desde el año pasado viene prometiendo que va a mejorar y no mejoró. Y su idea de juego no viene funcionando, ¿les está enviando el mensaje táctico correcto a los jugadores?".

La formación titular del Deportivo Pasto contra Envigado por la Liga Betplay II-2025. Colprensa

Tras el cuestionamiento, Camilo Ayala respondió: "Esteban, muchas gracias por su pregunta. A mí me duele mucho que hoy (jueves) hayamos perdido, sobre todo porque desde el mes de febrero no perdíamos en condición de local. Yo creo que eso responde un poco la pregunta, no creo que ya sido todo tan malo, como usted lo menciona".

Publicidad

Y continuó el DT del Pasto: "Respeto profundamente su pregunta, pero la data lo contradice, porque cuando usted me dice a mí eso y yo le digo a usted y le respondo con el mayor de los respetos, que con muchos jugadores Sub-20 sin poner excusas de nada, con realidad y trabajo, y desde febrero no perdíamos un partido de local que me duele demasiado y no me gusta perder. Que tenemos que mejorar seguramente, yo soy el más autocrítico y nunca salgo a sacar excusas, jamás".

😅 ¿Qué entrena usted?



😳 "A ustedes le cabecean más que en un velorio"



🗣️ La pregunta de un periodista al DT de Pasto, Camilo Ayala pic.twitter.com/eXUOuaOEXR — elambito (@elambito) August 15, 2025

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Pasto en la Liga BetPlay II-2025?

El calendario del fútbol colombiano en el presente campeonato indica que el conjunto 'volcánico' recibirá el lunes 18 de agosto al Medellín por la séptima jornada. A las 7:30 de la noche rodará el balón en el estadio Departamental Libertad. Pasto suma cinco puntos en cuatro partidos disputados.